Антон Кобяков рассказал о подготовке к мероприятиям в честь 300-летия науки в РФ

По словам Антона Кобякова, сегодня, как и 300 лет назад, наше государство переживает очередную трансформацию, поэтому ему требуется поддержка российской науки. Создание научных разработок и технологий в ключевых отраслях влияет на суверенитет государства. Поэтому в 2022 году президент РФ издал указ об объявлении Десятилетия науки и технологий, сообщили vostokmedia.com.