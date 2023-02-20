Антон Кобяков рассказал о подготовке к мероприятиям в честь 300-летия науки в РФ

Posted Сегодня, 18:45
Published Сегодня, 18:45
Modified Сегодня, 18:45
Updated Сегодня, 18:45
По словам Антона Кобякова, сегодня, как и 300 лет назад, наше государство переживает очередную трансформацию, поэтому ему требуется поддержка российской науки. Создание научных разработок и технологий в ключевых отраслях влияет на суверенитет государства. Поэтому в 2022 году президент РФ издал указ об объявлении Десятилетия науки и технологий, сообщили vostokmedia.com.
Главным среди планируемых торжеств станет всемирный научно-образовательный форум «Наука — обществу и миру», который пройдет в июле 2024 года в Санкт-Петербурге. Мероприятие будет посвящено созданию Петром I Российской академии наук. Данное событие, произошедшее три сотни лет назад, стало основой для формирования отечественной науки, которая и сегодня остается фундаментом мощи и независимости страны.
Как заявил президент РАН Геннадий Красников, форум «Наука — обществу и миру» станет дискуссионной площадкой, где будут налаживаться профессиональные взаимосвязи, объединятся исследователи, ученые и эксперты.
Организатором форума выступает правительство РФ при поддержке РАН, Министерства науки и высшего образования РФ, Фонда Росконгресс, российских национальных комитетов и международных научных организаций и правительства Санкт-Петербурга.
На встрече была также обсуждена подготовка юбилейных научных событий, запланированных в рамках Петербургского международного экономического форума, Восточного экономического форума и Конгресса молодых ученых. Это ключевые мероприятия, объединяющие потенциал страны, науки и бизнеса в решении важных экономических и технологических задач.