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Published Сегодня, 10:44

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Updated Сегодня, 10:46

Банду «черных» банкиров задержали за махинации на 1 млрд руб в Ростовской области

20 февраля 2023, 10:44
Фото: 1MI
Банду «черных» банкиров задержали за махинации на 1 млрд руб в Ростовской области
Силовики задержали членов крупной преступной группировки, проводившей незаконные операции в нескольких регионах, в том числе Ростовской области, сообщили в УФСБ по региону.

Фигуранты обналичивали деньги, а также перечисляли средства компаниям для получения выплаты по НДС. Всего фигуранты получили более одного миллиарда на счета подконтрольных им организаций.

В дальнейшем эти деньги использовали для проведения незаконных банковских операций. За оказание этих услуг подозреваемые брали комиссию в размере до 13%.

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Всего в Ростовской области и Москве провели более 30 обысков, в том числе в офисных помещениях. Они изъяли банковские карты, компьютерную технику и печати.

Теперь двоих задержанных посадили в СИЗО, еще двоих — под домашний арест. Еще одному подельнику избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее экс-сотрудника сотового оператора осудили в Ростове за продажу данных абонентов.

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