Всего в Ростовской области и Москве провели более 30 обысков, в том числе в офисных помещениях. Они изъяли банковские карты, компьютерную технику и печати.



Теперь двоих задержанных посадили в СИЗО, еще двоих — под домашний арест. Еще одному подельнику избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.