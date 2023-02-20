Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
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Updated Сегодня, 10:46
Фигуранты обналичивали деньги, а также перечисляли средства компаниям для получения выплаты по НДС. Всего фигуранты получили более одного миллиарда на счета подконтрольных им организаций.
В дальнейшем эти деньги использовали для проведения незаконных банковских операций. За оказание этих услуг подозреваемые брали комиссию в размере до 13%.
Всего в Ростовской области и Москве провели более 30 обысков, в том числе в офисных помещениях. Они изъяли банковские карты, компьютерную технику и печати.
Теперь двоих задержанных посадили в СИЗО, еще двоих — под домашний арест. Еще одному подельнику избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.
Ранее экс-сотрудника сотового оператора осудили в Ростове за продажу данных абонентов.