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Published Сегодня, 06:51

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Два человека пострадали при стрельбе в ТРК «Орбита» в Ростове-на-Дону

20 февраля 2023, 06:51
Фото: 1MI
Два человека пострадали при стрельбе в ТРК «Орбита» в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону получили ранения два человека во время стрельбы и драки в торговом центре «Орбита», пишут СМИ.

Ранее очевидцы в соцсетях сообщили о мужчине, который зашел в магазин и устроил драку с охранниками. Говорилось, что он достал травматический пистолет и начал стрелять.

«Ранения получили два охранника супермаркета. Посетителям медицинская помощь не потребовалась», — пишет 1Rnd.

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Отмечается, что стрелок после этого ушел из магазина. Издание сообщило, что по факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Официальной информации об инциденте не поступало, она уточняется.

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