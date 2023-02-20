Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
Modified Сегодня, 06:53
Updated Сегодня, 06:53
Ранее очевидцы в соцсетях сообщили о мужчине, который зашел в магазин и устроил драку с охранниками. Говорилось, что он достал травматический пистолет и начал стрелять.
«Ранения получили два охранника супермаркета. Посетителям медицинская помощь не потребовалась», — пишет 1Rnd.
Отмечается, что стрелок после этого ушел из магазина. Издание сообщило, что по факту произошедшего возбудили уголовное дело.
Официальной информации об инциденте не поступало, она уточняется.
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