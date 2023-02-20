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Экс-полицейскими оказались сбежавшие в Ростовскую область бойцы батальона «Сомали»

20 февраля 2023, 06:50
Фото: 1MI
Двое из четырех бежавших в Ростовскую область бойцов батальона «Сомали» ранее служили в МВД ДНР, пишут Telegram-каналы.

В Ростовской области продолжаются поиски четырех сбежавших с территории СВО бойцов батальона «Сомали». Военнослужащие покинули расположение еще 15 февраля, взяв с собой автоматы.

В ориентировках, выданных полицейским, якобы указано, что дезертирам от 28 до 40 лет. По информации Telegram-канала Baza, двое из бойцов родились в Донецке. Более того, за спиной у них служба в МВД ДНР.

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Добавим, что батальон «Сомали» является элитной штурмовой тактической группой в составе военных подразделений Народной полиции ДНР. Военнослужащие батальона особенно отличились в боях за Мариуполь и на Авдеевском направлении фронта. Создателем «Сомали» является Михаил Толстых, более известный по своему позывному «Гиви».

Ранее неизвестный звонил ростовским полицейским, представляясь сбежавшим срочником.

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