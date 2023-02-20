Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
В Ростовской области продолжаются поиски четырех сбежавших с территории СВО бойцов батальона «Сомали». Военнослужащие покинули расположение еще 15 февраля, взяв с собой автоматы.
В ориентировках, выданных полицейским, якобы указано, что дезертирам от 28 до 40 лет. По информации Telegram-канала Baza, двое из бойцов родились в Донецке. Более того, за спиной у них служба в МВД ДНР.
Добавим, что батальон «Сомали» является элитной штурмовой тактической группой в составе военных подразделений Народной полиции ДНР. Военнослужащие батальона особенно отличились в боях за Мариуполь и на Авдеевском направлении фронта. Создателем «Сомали» является Михаил Толстых, более известный по своему позывному «Гиви».
Ранее неизвестный звонил ростовским полицейским, представляясь сбежавшим срочником.