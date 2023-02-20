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Posted Сегодня, 10:22

Published Сегодня, 10:22

Modified Сегодня, 10:24

Updated Сегодня, 10:24

Эксперт Михайлов просит проверить мэрию Таганрога после скандала с приютом для собак

20 февраля 2023, 10:22
Фото: donland.ru
эксперт Михайлов высказал о приюте для собак в Таганроге за 57 млн
На фоне СВО в Таганроге можно сделать гораздо больше полезных дел для граждан, чем вложить миллионы в строительство собачьего приюта, сообщил RostovGazeta эксперт по межнациональным конфликтам, политолог Евгений Михайлов.

Напомним, что власти Таганрога намерены потратить 57 миллионов рублей на строительство приюта для бродячих собак.

«На мой взгляд, это говорит о непонимании местной власти происходящих событий в стране. Думаю, что власти Таганрога, видимо, давно не подвергалась серьезным проверкам и арестам», — отмечает Евгений Михайлов.

В Таганроге появится собачий приют за 57 миллионов рублей
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Фото: 1MI

Спикер добавляет, что животных любят все. Но в нынешних условиях эти деньги лучше направить на помощь людям, на решение проблем малообеспеченных людей и тех, кто не имеет жилья.

«И это при том, что постоянно не хватает денег на дороги, на светофоры, на социальную сферу. В других городах о подобном я не слыхал. Это какой-то непонятный выкрутас власти, на который она должна аргументированно ответить. Почему на фоне СВО принято решение построить приют вместо того, чтобы, как минимум, помочь детям солдат?» — недоумевает спикер.

По словам эксперта, то, что пытается сегодня реализовать таганрогская мэрия —  неуместно.

«И здесь надо задавать очень серьезные вопросы», — уверен собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала, что жителей Таганрога возмутило строительство собачьего приюта на 57 миллионов рублей. 

«А для людей закрыли»: жителей Таганрога возмутило строительство собачьего приюта
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