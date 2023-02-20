Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Напомним, что власти Таганрога намерены потратить 57 миллионов рублей на строительство приюта для бродячих собак.
«На мой взгляд, это говорит о непонимании местной власти происходящих событий в стране. Думаю, что власти Таганрога, видимо, давно не подвергалась серьезным проверкам и арестам», — отмечает Евгений Михайлов.
Спикер добавляет, что животных любят все. Но в нынешних условиях эти деньги лучше направить на помощь людям, на решение проблем малообеспеченных людей и тех, кто не имеет жилья.
«И это при том, что постоянно не хватает денег на дороги, на светофоры, на социальную сферу. В других городах о подобном я не слыхал. Это какой-то непонятный выкрутас власти, на который она должна аргументированно ответить. Почему на фоне СВО принято решение построить приют вместо того, чтобы, как минимум, помочь детям солдат?» — недоумевает спикер.
По словам эксперта, то, что пытается сегодня реализовать таганрогская мэрия — неуместно.
«И здесь надо задавать очень серьезные вопросы», — уверен собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, что жителей Таганрога возмутило строительство собачьего приюта на 57 миллионов рублей.