«И это при том, что постоянно не хватает денег на дороги, на светофоры, на социальную сферу. В других городах о подобном я не слыхал. Это какой-то непонятный выкрутас власти, на который она должна аргументированно ответить. Почему на фоне СВО принято решение построить приют вместо того, чтобы, как минимум, помочь детям солдат?» — недоумевает спикер.