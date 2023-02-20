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Posted Сегодня, 14:29

Published Сегодня, 14:29

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

Эксперт рассказал, как сохранить свежую зелень в холодильнике

Сегодня, 14:29
Специалист, работающий в сервисе доставки фермерских продуктов, Дарья Уткина рассказала о способе хранения зелени, позволяющем обеспечить ее свежесть длительное время.

Как передают «Народные Новости», лучше всего располагать зелень в холодильнике рядом с овощами при температуре +2-4 °С. При этом не стоит перегружать полки, чтобы сохранить циркуляцию воздуха.

По словам Уткиной, перед этим зелень необходимо перебрать и промыть: важно убрать увядшие и поврежденные веточки и корешки. Затем специалист советует опустить зелень в емкость с холодной водой и прополоскать ее, меняя воду несколько раз.

Напоследок нужно просушить зелень и уложить в полиэтиленовый пакет с отверстиями для вентиляции или герметично закрытую стеклянную банку. Такой способ поможет сохранить свежесть зелени в течение трех-четырех недель.

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