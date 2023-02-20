Эксперт рассказал, как сохранить свежую зелень в холодильнике

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Как передают «Народные Новости», лучше всего располагать зелень в холодильнике рядом с овощами при температуре +2-4 °С. При этом не стоит перегружать полки, чтобы сохранить циркуляцию воздуха.
По словам Уткиной, перед этим зелень необходимо перебрать и промыть: важно убрать увядшие и поврежденные веточки и корешки. Затем специалист советует опустить зелень в емкость с холодной водой и прополоскать ее, меняя воду несколько раз.
Напоследок нужно просушить зелень и уложить в полиэтиленовый пакет с отверстиями для вентиляции или герметично закрытую стеклянную банку. Такой способ поможет сохранить свежесть зелени в течение трех-четырех недель.