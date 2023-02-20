Эксперт рассказал о причинах кошачьих голодовок

В интервью NEWS.ru врач сообщил, что длительное голодание пагубно отражается на здоровье питомца. Сильнее всего это отражается на печени. Кроме глистов, стресса и химического отравления голодовка может быть следствием проглатывания какого-либо предмета или большого количества шерсти. Наконец, кошки могут перестать есть из-за проблем в ротовой полости. Об этом могут сигнализировать повышенное слюноотделение, неприятный запах и покрасневшие дёсны.