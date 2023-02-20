Эксперт рассказал о причинах кошачьих голодовок

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
В интервью NEWS.ru врач сообщил, что длительное голодание пагубно отражается на здоровье питомца. Сильнее всего это отражается на печени. Кроме глистов, стресса и химического отравления голодовка может быть следствием проглатывания какого-либо предмета или большого количества шерсти. Наконец, кошки могут перестать есть из-за проблем в ротовой полости. Об этом могут сигнализировать повышенное слюноотделение, неприятный запах и покрасневшие дёсны.
Вирусные заболевания тоже могут отбить аппетит у питомцев. В этом случае животное становится вялым, чихает, появляются выделения из носа. Ветеринар добавил, что голодовку провоцируют проблемы с внутренними органами, проявляющиеся рвотой, нарушением стула и дистрофией.
В случае выявления указанных выше симптомов, следует незамедлительно обратиться к специалистам. Так можно получить точный диагноз и начать правильное решение.