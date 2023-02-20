rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:25

Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:25

Updated Сегодня, 09:25

Эксперт рассказал о причинах кошачьих голодовок

Сегодня, 09:25
Ветеринар Борис Галкин рассказал, что чаще всего домашние кошки перестают есть из-за заражения глистами, стресса и отравления бытовой химией.

В интервью NEWS.ru врач сообщил, что длительное голодание пагубно отражается на здоровье питомца. Сильнее всего это отражается на печени. Кроме глистов, стресса и химического отравления голодовка может быть следствием проглатывания какого-либо предмета или большого количества шерсти. Наконец, кошки могут перестать есть из-за проблем в ротовой полости. Об этом могут сигнализировать повышенное слюноотделение, неприятный запах и покрасневшие дёсны.

Вирусные заболевания тоже могут отбить аппетит у питомцев. В этом случае животное становится вялым, чихает, появляются выделения из носа. Ветеринар добавил, что голодовку провоцируют проблемы с внутренними органами, проявляющиеся рвотой, нарушением стула и дистрофией.

В случае выявления указанных выше симптомов, следует незамедлительно обратиться к специалистам. Так можно получить точный диагноз и начать правильное решение.

Подпишитесь
Эксперт Михайлов просит проверить мэрию Таганрога после скандала с приютом для собак
Сегодня, 10:22
Скандальная ростовская чиновница Стелла Руф устроилась на работу в Таганрог
Сегодня, 11:52
Голосовые светофоры закупят для Ростова
Сегодня, 07:19
Цены на такси взлетели в три раза в Ростове из-за утреннего снегопада и гололеда
Сегодня, 07:15
Экс-милиционером оказался один сбежавший в Ростовскую область боец батальона «Сомали»
Сегодня, 06:50
В Ростовской области продолжается рост заболеваемости коронавирусом в 2023 году
Сегодня, 06:42