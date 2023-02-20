Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Власти Ростова рассказали о модернизации объектов дорожной безопасности. Так, в городе появятся четыре светофора, оснащенные устройствами звукового и голосового сопровождения. Они будут помогать слабовидящим и инвалидами передвигаться по городу и ориентироваться на пешеходных переходах.
Уточняется, что на такие светофоры было потрачено 1,2 миллиона рублей. Полностью внедрить их в эксплуатацию планируется к июню 2023 года.
Также сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко рассказал о модернизации камер фото- и видеофиксации нарушений. Они смогут фиксировать въезд в город грузового транспорта под запрещающие знаки.
Ранее сообщалось, что на трассе М-4 «Дон» появятся системы предупреждения о выходе пешеходов на дорогу.