Власти Ростова рассказали о модернизации объектов дорожной безопасности. Так, в городе появятся четыре светофора, оснащенные устройствами звукового и голосового сопровождения. Они будут помогать слабовидящим и инвалидами передвигаться по городу и ориентироваться на пешеходных переходах.