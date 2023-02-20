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Posted Сегодня, 07:19

Published Сегодня, 07:19

Modified Сегодня, 07:21

Updated Сегодня, 07:21

Голосовые светофоры закупят для Ростова

20 февраля 2023, 07:19
Фото: Numb631/cc by sa 4.0
В Ростове установят светофоры с голосовым сопровождением

Четыре голосовых светофора установят в Ростове к июню

В Ростове четыре светофорных объекта оснастят системами голосового сопровождения, рассказали в администрации города.

Власти Ростова рассказали о модернизации объектов дорожной безопасности. Так, в городе появятся четыре светофора, оснащенные устройствами звукового и голосового сопровождения. Они будут помогать слабовидящим и инвалидами передвигаться по городу и ориентироваться на пешеходных переходах.

Уточняется, что на такие светофоры было потрачено 1,2 миллиона рублей. Полностью внедрить их в эксплуатацию планируется к июню 2023 года.

Дорожные камеры в Ростовской области смогут фиксировать новые нарушения ПДД
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Также сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко рассказал о модернизации камер фото- и видеофиксации нарушений. Они смогут фиксировать въезд в город грузового транспорта под запрещающие знаки.

Ранее сообщалось, что на трассе М-4 «Дон» появятся системы предупреждения о выходе пешеходов на дорогу.

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