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Published Сегодня, 11:53

Modified Сегодня, 11:55

Updated Сегодня, 11:55

Губернатор Ростовской области хочет запустить грузовые корабли из Азова во Вьетнам

20 февраля 2023, 11:53
Фото: McKay Savage/cc by sa/flickr.com
Губернатор Ростовской области хочет запустить грузовые корабли из Азова во Вьетнам
Губернатор Ростовской области Василий Голубев предложил открыть морской грузовой путь между Азовом и вьетнамским Хайфоном, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Губернатор Ростовской области в составе делегации Совета Федерации прибыл с рабочим визитом во Вьетнам. Там он успел провести несколько деловых встреч.

На одной из них Василий Голубев предложил создать экспортно-импортный логистический коридор между портом Азова и вьетнамского Хайфона. По задумке чиновника, он будет работать на основе действующего в Хайфоне вьетнамо-российского индустриального парка (DEEP C).

Губернатор уверен, что создание грузового маршрута активизирует поставки зерновых, удобрений, оборудования, товаров легкой промышленности и морепродуктов.

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Сообщается, что председатель народного комитета провинции Бариа-Вунгтау Нгуен Ван Тхо идею Голубева поддержал.

Также губернатор Ростовской области предложил вьетнамским коллегам обновить соглашение о сотрудничестве, заключенное еще в 2000 году.

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#Международные отношения#Политика#Новости#Ростовская область#Голубев Василий Юрьевич#Голубев#Алина Заярная
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