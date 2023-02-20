Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Губернатор Ростовской области в составе делегации Совета Федерации прибыл с рабочим визитом во Вьетнам. Там он успел провести несколько деловых встреч.
На одной из них Василий Голубев предложил создать экспортно-импортный логистический коридор между портом Азова и вьетнамского Хайфона. По задумке чиновника, он будет работать на основе действующего в Хайфоне вьетнамо-российского индустриального парка (DEEP C).
Губернатор уверен, что создание грузового маршрута активизирует поставки зерновых, удобрений, оборудования, товаров легкой промышленности и морепродуктов.
Сообщается, что председатель народного комитета провинции Бариа-Вунгтау Нгуен Ван Тхо идею Голубева поддержал.
Также губернатор Ростовской области предложил вьетнамским коллегам обновить соглашение о сотрудничестве, заключенное еще в 2000 году.