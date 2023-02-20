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Published Сегодня, 08:31

Modified Сегодня, 08:33

Updated Сегодня, 08:33

Губернатор Ростовской области в конце зимы улетел во Вьетнам

20 февраля 2023, 08:31
Фото: donland.ru
Губернатор Ростовской области в конце зимы улетел во Вьетнам

Губернатор Ростовской области уехал налаживать сотрудничество с Вьетнамом

Глава Ростовской области Василий Голубев летел во Вьетнам для налаживания деловых связей, рассказали в правительстве региона.

Глава Ростовской области Василий Голубев совершил визит во Вьетнам. Там он провел переговоры с руководителем провинции Бариа-Вунгтау Нгуеном Ван Тхо и местными представителями бизнеса.

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Фото: donland.ru

По итогам встречи, было решено обновить соглашение о сотрудничестве, заключенное еще 23 года назад. Уточняется, что взаимодействие между сторонами будет носить разноплановый характер. Предусмотрены совместные проекты в бизнесе, науке и культуре.

Ранее Василий Голубев заявил о разработанном соглашении о сотрудничестве ДНР и Ростовской области. Аналогичный документ с ЛНР уже был подписан 11 февраля.

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#Политика#Бизнес#Новости#Ростовская область#Голубев Василий Юрьевич#Голубев#Алина Заярная
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