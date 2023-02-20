Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Глава Ростовской области Василий Голубев совершил визит во Вьетнам. Там он провел переговоры с руководителем провинции Бариа-Вунгтау Нгуеном Ван Тхо и местными представителями бизнеса.
По итогам встречи, было решено обновить соглашение о сотрудничестве, заключенное еще 23 года назад. Уточняется, что взаимодействие между сторонами будет носить разноплановый характер. Предусмотрены совместные проекты в бизнесе, науке и культуре.
Ранее Василий Голубев заявил о разработанном соглашении о сотрудничестве ДНР и Ростовской области. Аналогичный документ с ЛНР уже был подписан 11 февраля.