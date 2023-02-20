В Ростове-на-Дону продолжается реализация программы капремонта многоквартирных домов. Какие здания приведут в порядок в этом году, в материале RostovGazeta.

Сколько домов отремонтируют в Ростовской области в 2023 году

Какие дома отремонтируют в Ростове в 2023 году

Какой размер взноса на капремонт в Ростовской области

Как определяют срок ремонта дома

Что будет, если не платить взносы на капремонт

Кто отвечает за капремонт

Что является общедомовым имуществом

Что можно требовать во время капремонта