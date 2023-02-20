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Published Сегодня, 10:51

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Updated Сегодня, 10:53

Какие многоквартирные дома в Ростове-на-Дону ожидает ремонт в 2023 году

20 февраля 2023, 10:51
Фото: donland.ru
Какие многоквартирные дома в Ростове-на-Дону ожидает ремонт в 2023 году
В Ростове-на-Дону продолжается реализация программы капремонта многоквартирных домов. Какие здания приведут в порядок в этом году, в материале RostovGazeta.
Сюжет
Ремонт

Сколько домов отремонтируют в Ростовской области в 2023 году

В Ростовской области в этом году планируется провести капитальный ремонт в 2093 многоквартирных домах. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Сергей Сизиков.

Сколько домов отремонтируют в Ростовской области в 2023 году. Сергей Сизиков, в центре
Фото: donland.ru

В 404 зданиях приведут в порядок крыши, 445 - фасады, 446 - подвалы. Еще в 492 домах предстоит заняться фундаментом. 

Всего на капремонт в этом году потратят 7,2 миллиарда рублей. На деньги, которые выделят из областного бюджета, заменят 181 лифт в 73 многоквартирных домах.

Что касается Ростова, то в городе ремонт коснется 877 жилых домов. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации. В числе претендентов на капремонт есть и памятники ОКН, построенные в XIX веке. 

Какие дома отремонтируют в Ростове в 2023 году

В этом году работы пройдут на бульваре Комарова, в переулках Ашхабадский, Авиамоторный, Братский, Соборный, Оренбургский, Газетный. Отремонтируют дома на проспектах 40-летия Победы, Буденновский, Ленина, Коммунистический, улицах 1-й Конной Армии, 1-я Пролетарская, 2-ая Краснодарская.

Какие дома отремонтируют в Ростове в 2023 году
Фото: donland.ru

Полный список из 877 домов Ростова-на-Дону можно изучить по ссылке, перечень начинается с 18-й страницы постановления.

Какой размер взноса на капремонт в Ростовской области

Правительство донского региона каждый год устанавливает размер взноса на капремонт. С 1 марта 2022 года он составляет 12,6 рубля за квадратный метр. 

Жители в Ростовской области могут изменить размер взноса на капремонт
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Этот показатель единый для всех территорий региона. Собственники должны уплачивать взносы только за принадлежащие им помещения, взнос на капремонт за места общего пользования не начисляют. 

Размер взноса можно увеличить, но такое решение принимают собственники квартир по результатам общего собрания. 

Какой размер взноса на капремонт в Ростовской области
Фото: 1MI

Как определяют срок ремонта дома

Очередность зависит от нескольких критериев, прописанных в Жилищном кодексе РФ и областном законе. К ним относятся:

  1. Год постройки дома;
  2. Процент его физического износа;
  3. Дата последнего капремонта;
  4. Комплексность проведения капремонта;
  5. Количество этажей;
  6. Общая площадь дома.

Что будет, если не платить взносы на капремонт

Те, у кого есть долги по взносам, теряют право на получение субсидии на оплату  жилого помещения и коммунальных услуг. Кроме того, начисляется пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ.

Кто отвечает за капремонт

Вносы жильцы помещений платят каждый месяц. Деньги могут хранить в ФКР или на специальном счете дома в банке. Все это решается на общем собрании собственников.

Если средства поступают в Фонд капремонта, то он и будет ответственным за проведение работ. Сюда входит и поиск подрядчиков, контроль сроков и процесса.  

Если же деньги хранят на специальном счете, то за ремонт уже будут отвечать собственники помещений. 

Что является общедомовым имуществом

В домах проводят капитальный ремонт общедомового имущества, а не личного. Сюда входят фасад, чердак, подвал и крыша.

В Ростове хотят узаконить капремонт многоэтажек за счет взносов жильцов других домов
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Кроме того, сюда можно отнести все, что есть в подъезде. Это лифты, окна, стены, перила. 

В квартирах к общедомовому имуществу относятся стояки отопления и радиаторы. Если во время капремонта идет их замена на лестницах и в подвалах, то должны заменить и в квартирах. 

Что можно требовать во время капремонта

У всех жильцов есть свои права, соблюдение которых должны гарантировать подрядчики при выполнении работ. Требовать можно следующее:

  1. Соблюдать тишину. Согласно законодательству, шуметь нельзя в будни с 13.00 до 15.00 и с 19.00 до 9.00 мск.
  2. Убрать весь мусор, образовавшийся во время работ. Это могут быть остатки материалов, спецодежда, вышедшие из строя инструменты. Кроме того, рабочие должны убрать за собой бычки, упаковки от еды и напитков.
  3. Правильного заполнения сметы. Все документы в рамках ремонта сотрудники должны заполнять честно и прописывать все виды работ. Иногда бывает, что подрядчик завышает объем работ и просит за это больше денег. 
  4. Соблюдения сроков. Все они прописаны в договоре и нарушать их нельзя. 
  5. Исправления недочетов. Если что-то выполнено некорректно, то нужно на это указать для исправления. 

Когда дом могут исключить из программы капремонта

Фото: donland.ru

Дом может пропасть из региональный программы из-за нескольких причин:

  1. Если здание признают аварийным, тогда придется его снести или провести реконструкцию;
  2. Если физический износ основных конструктивных элементов превышает 70%;
  3. В программу не включают дома, в которых менее трех или пяти квартир. Это определяет каждый регион отдельно. 
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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ремонт#Капремонт#Дом
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