Posted Сегодня, 10:51
Published Сегодня, 10:51
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Updated Сегодня, 10:53
В Ростовской области в этом году планируется провести капитальный ремонт в 2093 многоквартирных домах. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Сергей Сизиков.
В 404 зданиях приведут в порядок крыши, 445 - фасады, 446 - подвалы. Еще в 492 домах предстоит заняться фундаментом.
Всего на капремонт в этом году потратят 7,2 миллиарда рублей. На деньги, которые выделят из областного бюджета, заменят 181 лифт в 73 многоквартирных домах.
Что касается Ростова, то в городе ремонт коснется 877 жилых домов. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации. В числе претендентов на капремонт есть и памятники ОКН, построенные в XIX веке.
В этом году работы пройдут на бульваре Комарова, в переулках Ашхабадский, Авиамоторный, Братский, Соборный, Оренбургский, Газетный. Отремонтируют дома на проспектах 40-летия Победы, Буденновский, Ленина, Коммунистический, улицах 1-й Конной Армии, 1-я Пролетарская, 2-ая Краснодарская.
Полный список из 877 домов Ростова-на-Дону можно изучить по ссылке, перечень начинается с 18-й страницы постановления.
Правительство донского региона каждый год устанавливает размер взноса на капремонт. С 1 марта 2022 года он составляет 12,6 рубля за квадратный метр.
Этот показатель единый для всех территорий региона. Собственники должны уплачивать взносы только за принадлежащие им помещения, взнос на капремонт за места общего пользования не начисляют.
Размер взноса можно увеличить, но такое решение принимают собственники квартир по результатам общего собрания.
Очередность зависит от нескольких критериев, прописанных в Жилищном кодексе РФ и областном законе. К ним относятся:
Те, у кого есть долги по взносам, теряют право на получение субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Кроме того, начисляется пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ.
Вносы жильцы помещений платят каждый месяц. Деньги могут хранить в ФКР или на специальном счете дома в банке. Все это решается на общем собрании собственников.
Если средства поступают в Фонд капремонта, то он и будет ответственным за проведение работ. Сюда входит и поиск подрядчиков, контроль сроков и процесса.
Если же деньги хранят на специальном счете, то за ремонт уже будут отвечать собственники помещений.
В домах проводят капитальный ремонт общедомового имущества, а не личного. Сюда входят фасад, чердак, подвал и крыша.
Кроме того, сюда можно отнести все, что есть в подъезде. Это лифты, окна, стены, перила.
В квартирах к общедомовому имуществу относятся стояки отопления и радиаторы. Если во время капремонта идет их замена на лестницах и в подвалах, то должны заменить и в квартирах.
У всех жильцов есть свои права, соблюдение которых должны гарантировать подрядчики при выполнении работ. Требовать можно следующее:
Дом может пропасть из региональный программы из-за нескольких причин: