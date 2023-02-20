Киноведы высказались о темнокожем Д’Артаньяне в новой киноверсии «Трех мушкетеров»

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Киновед Александр Шпагин в беседе с телеканалом «360» высказал мнение, что в данный момент Запад пытается навязать ценности меньшинства, а не большинства. Критик отметил, что в годы, описанные в романе Дюма, мушкетер не мог быть темнокожим. Поэтому появление темнокожего Д’Артаньяна выглядит как перекос ценностей, считает Шпагин.
В то же время кинокритик Роман Григорьев заявил, что в романе Дюма не было написано, что Д’Артаньян был белокожим. По его мнению, главное в фильме — игра актеров, а не цвет их кожи.