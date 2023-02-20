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Posted Сегодня, 18:31

Published Сегодня, 18:31

Modified Сегодня, 18:33

Updated Сегодня, 18:33

Концертные выступления «Мумий Тролль» были отменены по всей России

Сегодня, 18:31
Концерты группы «Мумий Тролль» отменили во всех городах предстоящего тура. Выступления музыкального коллектива должны были состояться в марте во многих городах России.

В число городов, в которых должны были состояться концерты «Мумий Тролль»: Рязань, Воронеж, Орел, Пенза, Ярославль. Об этом сообщает INFOX. ru со ссылкой на сообщение «7×7 - Горизонтальная Россия» в Telegram-канале.

Как уточняется в публикации, в группах концертов вышла информация о том, что отменяются выступления музыкантов по «независящим от организатора и артистов» причинам. Конкретно из-за чего произошла данная ситуация не говорится.

Ранее, в январе этого года в православных каналах появилось сообщение о ближайших ограничениях для «опальных музыкантов».

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