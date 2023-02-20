Концертные выступления «Мумий Тролль» были отменены по всей России

Posted Сегодня, 18:31
Published Сегодня, 18:31
Modified Сегодня, 18:33
Updated Сегодня, 18:33
В число городов, в которых должны были состояться концерты «Мумий Тролль»: Рязань, Воронеж, Орел, Пенза, Ярославль. Об этом сообщает INFOX. ru со ссылкой на сообщение «7×7 - Горизонтальная Россия» в Telegram-канале.
Как уточняется в публикации, в группах концертов вышла информация о том, что отменяются выступления музыкантов по «независящим от организатора и артистов» причинам. Конкретно из-за чего произошла данная ситуация не говорится.
Ранее, в январе этого года в православных каналах появилось сообщение о ближайших ограничениях для «опальных музыкантов».