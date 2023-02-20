Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
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Updated Сегодня, 10:49
Всего в 2023–2024 годах планируется вложить 7,7 миллиарда рублей в модернизацию коммунальной инфраструктуры. Об этом говорилось на заседании правительства региона.
Область попала в пятилетнюю федеральную программу. Значительную часть средств потратят на восстановление теплоснабжающих сетей.
В первую очередь внимание будут уделять проблемным объектам. В нескольких городах проведут капремонт водопроводных и канализационных сетей, в том числе Гуково, Ростове и Шахтах. Всего получится привести в порядок 671,4 километра систем коммунальной инфраструктуры.
Согласно планам, в 2024 году качество водоснабжения улучшится у 82 тысяч человек.
В регионе продолжается реализация госпрограммы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», которая рассчитана до 2030 года. Уже известно, сколько денег в нее планируют вложить.
Ежегодно на улучшение качества услуг будут направлять по 1,3 миллиарда рублей. Среди ожидаемых результатов выделяют:
В Ростове-на-Дону уже стартовали работы по модернизации теплосетей, в них вложат 3,8 миллиарда рублей. Из которых три миллиарда — это заемные деньги Фонда национального благосостояния.
Всего предстоит привести в порядок 24 участка тепловых сетей, имеющих высокий процент износа и реконструкцию перекачивающей насосной станции. В данный момент все работы проходят по графику.
Так, на улице 339-й Стрелковой дивизии перекладывают сети диаметром 500 мм. Работы на участке длиной 700 метров планируется завершить в этом году.
Кроме того, трубопровод переложат на участке тепломагистрали Мечникова-Юфимцева. Общая протяженность составляет 480 метров.
Кроме того, полностью заменят тепломагистраль по ул. 2-я Краснодарская, на которой в 2022 году произошли две крупные аварии.