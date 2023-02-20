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Модернизация ЖХК в 2023 году в Ростовской области

20 февраля 2023, 10:47
Фото: donland.ru
Модернизация ЖХК в 2023 году в Ростовской области
В Ростовской области на этот год запланированы масштабные работы по модернизации сферы ЖКХ. Какие проекты планируется реализовать и сколько в них вложат, в материале RostovGazeta.

Планы по модернизации ЖКХ в 2023 году 

Всего в 2023–2024 годах планируется вложить 7,7 миллиарда рублей в модернизацию коммунальной инфраструктуры. Об этом говорилось на заседании правительства региона.

Область попала в пятилетнюю федеральную программу. Значительную часть средств потратят на восстановление теплоснабжающих сетей.

В первую очередь внимание будут уделять проблемным объектам. В нескольких городах проведут капремонт водопроводных и канализационных сетей, в том числе Гуково, Ростове и Шахтах. Всего получится привести в порядок 671,4 километра систем коммунальной инфраструктуры.

Согласно планам, в 2024 году качество водоснабжения улучшится у 82 тысяч человек.

Фото: donland.ru

Сколько будут тратить на сферу ЖКХ в Ростовской области

В регионе продолжается реализация госпрограммы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», которая рассчитана до 2030 года. Уже известно, сколько денег в нее планируют вложить.

Ежегодно на улучшение качества услуг будут направлять по 1,3 миллиарда рублей. Среди ожидаемых результатов выделяют:

  1. Повышение удовлетворенности населения Ростовской области уровнем жилищно-коммунального обслуживания;
  2. Повышение уровня надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Модернизация теплосетей в Ростове

В Ростове-на-Дону уже стартовали работы по модернизации теплосетей, в них вложат 3,8 миллиарда рублей. Из которых три миллиарда — это заемные деньги Фонда национального благосостояния.

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Всего предстоит привести в порядок 24 участка тепловых сетей, имеющих высокий процент износа и реконструкцию перекачивающей насосной станции. В данный момент все работы проходят по графику.

Так, на улице 339-й Стрелковой дивизии перекладывают сети диаметром 500 мм. Работы на участке длиной 700 метров планируется завершить в этом году.

Фото: rostov-gorod.ru

Кроме того, трубопровод переложат на участке тепломагистрали Мечникова-Юфимцева. Общая протяженность составляет 480 метров.

Кроме того, полностью заменят тепломагистраль по ул. 2-я Краснодарская, на которой в 2022 году произошли две крупные аварии.

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