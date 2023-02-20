В Ростовской области на этот год запланированы масштабные работы по модернизации сферы ЖКХ. Какие проекты планируется реализовать и сколько в них вложат, в материале RostovGazeta.

Планы по модернизации ЖКХ в 2023 году Всего в 2023–2024 годах планируется вложить 7,7 миллиарда рублей в модернизацию коммунальной инфраструктуры. Об этом говорилось на заседании правительства региона. Область попала в пятилетнюю федеральную программу. Значительную часть средств потратят на восстановление теплоснабжающих сетей. В первую очередь внимание будут уделять проблемным объектам. В нескольких городах проведут капремонт водопроводных и канализационных сетей, в том числе Гуково, Ростове и Шахтах. Всего получится привести в порядок 671,4 километра систем коммунальной инфраструктуры. Согласно планам, в 2024 году качество водоснабжения улучшится у 82 тысяч человек. Фото: donland.ru Сколько будут тратить на сферу ЖКХ в Ростовской области В регионе продолжается реализация госпрограммы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», которая рассчитана до 2030 года. Уже известно, сколько денег в нее планируют вложить. Ежегодно на улучшение качества услуг будут направлять по 1,3 миллиарда рублей. Среди ожидаемых результатов выделяют: Повышение удовлетворенности населения Ростовской области уровнем жилищно-коммунального обслуживания; Повышение уровня надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг. Модернизация теплосетей в Ростове В Ростове-на-Дону уже стартовали работы по модернизации теплосетей, в них вложат 3,8 миллиарда рублей. Из которых три миллиарда — это заемные деньги Фонда национального благосостояния. Госдума хочет упростить поддержку льготников по оплате услуг ЖКХ Узнать подробнее Всего предстоит привести в порядок 24 участка тепловых сетей, имеющих высокий процент износа и реконструкцию перекачивающей насосной станции. В данный момент все работы проходят по графику. Так, на улице 339-й Стрелковой дивизии перекладывают сети диаметром 500 мм. Работы на участке длиной 700 метров планируется завершить в этом году. Фото: rostov-gorod.ru Кроме того, трубопровод переложат на участке тепломагистрали Мечникова-Юфимцева. Общая протяженность составляет 480 метров. Кроме того, полностью заменят тепломагистраль по ул. 2-я Краснодарская, на которой в 2022 году произошли две крупные аварии. Читайте также: Бывший замглавы Пролетарского района Рыбаков с 13 февраля перешел в ЖКХ Ростова «Я подписал, и я сижу»: экс-министр ЖКХ Ростовской области высказался о своем деле Экс-руководителей районного ЖКХ в Ростове обвинили во взятках на 3,5 млн рублей