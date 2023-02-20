rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:01

Published Сегодня, 15:01

Modified Сегодня, 15:03

Updated Сегодня, 15:03

На Дону перенесли Масленицу в Азов, пока ростовчане боятся украинских ракет как огня

20 февраля 2023, 15:01
Фото: donland.ru
На Дону перенесли Масленицу в Азов, пока ростовчане боятся украинских ракет как огня
В Ростовской области перенесли Масленицу в Азов, пока в Ростове заботятся о замене светофоров и беспокоятся о поставках нового оружия Украине.

Нависшая угроза

СМИ сообщили, что Ростов-на-Дону попал в карту городов, до которых способны долететь ракеты Storm Shadow, поставляемые Украине.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о решении передать Украине новое вооружение — дальнобойные ракеты Storm Shadow, радиус обстрела которых составляет 250 километров.

Если ВСУ получат это вооружение, то, по оценкам экспертов, это даст им возможность производить выстрелы по Ростову-на-Дону, Белгороду, Воронежу, Орлу, Брянску и Курску. Также в зоне потенциальной опасности окажутся Гомель, Брест, Гродно и Минск.

Между тем, официального подтверждения этой информации и прогнозов со стороны официальных органов власти пока не поступало.

Ритуальное сожжение, файер–шоу и блинчики

Власти Ростовской области объявили, что на Петровской площади Азова в этом году пройдут праздничные гуляния, посвященные Масленице.

Проводы уходящей зимы состоятся 26 февраля с 12.00 до 16.00 мск, в этом время горожане смогут посетить ярмарку, конкурсы, увидеть инсталляции и выставки, а также поучаствовать в анимационных программах.

Фото: donland.ru
В Ростовской области поделились программой мероприятий ко Дню защитника Отечества
Узнать подробнее

Также в рамках мероприятия азовчане и гости города смогут попробовать блины, увидеть обряд сожжения чучела и файер-шоу. За безопасностью праздника будут следить казачьи дружины и волонтеры.

Четкие инструкции

В Ростове к лету собираются установить четыре светофора с системами голосового сопровождения. Эти светофоры будут оснащены системами как звукового, так и голосового сопровождения, что поможет слабовидящим жителям лучше ориентироваться на пешеходных переходах.

Общая сумма затрат на покупку таких светофоров составит 1,2 миллиона рублей, объекты улично-дорожной сети введут в эксплуатацию в июне 2023 года.

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко добавил, что в городе также собираются модернизировать систему фото- и видеонаблюдения за дорогами.

Читайте также:
В Ростове на Пушкинской застроят пустырь рядом с доходным домом Мнацакановой«Центр грязи, разрухи и мусора»: почему Ленинский район признали худшим в РостовеРостовчанка пожаловалась на травлю после видео с издевательством над котом
#Надежда Пустяк#Происшествие#Городская среда#Спецоперация#Дорога#Праздник#Безопасность на дорогах#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Азов#Украина
Подпишитесь
В Новочеркасске четыре человека сгорели заживо 20 февраля
Сегодня, 14:47
Лжеаптекари пытаются спасти мужскую потенцию жителей Ростовской области
Сегодня, 14:46
Ваенга отказалась выступать в Ростове-на-Дону, но обещала показать справку
Сегодня, 14:21
Ростовчанка пожаловалась на травлю после видео с издевательством над котом
Сегодня, 13:33
В Ростове на Пушкинской застроят пустырь рядом с доходным домом Мнацакановой
Сегодня, 13:30