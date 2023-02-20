Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
СМИ сообщили, что Ростов-на-Дону попал в карту городов, до которых способны долететь ракеты Storm Shadow, поставляемые Украине.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о решении передать Украине новое вооружение — дальнобойные ракеты Storm Shadow, радиус обстрела которых составляет 250 километров.
Если ВСУ получат это вооружение, то, по оценкам экспертов, это даст им возможность производить выстрелы по Ростову-на-Дону, Белгороду, Воронежу, Орлу, Брянску и Курску. Также в зоне потенциальной опасности окажутся Гомель, Брест, Гродно и Минск.
Между тем, официального подтверждения этой информации и прогнозов со стороны официальных органов власти пока не поступало.
Власти Ростовской области объявили, что на Петровской площади Азова в этом году пройдут праздничные гуляния, посвященные Масленице.
Проводы уходящей зимы состоятся 26 февраля с 12.00 до 16.00 мск, в этом время горожане смогут посетить ярмарку, конкурсы, увидеть инсталляции и выставки, а также поучаствовать в анимационных программах.
Также в рамках мероприятия азовчане и гости города смогут попробовать блины, увидеть обряд сожжения чучела и файер-шоу. За безопасностью праздника будут следить казачьи дружины и волонтеры.
В Ростове к лету собираются установить четыре светофора с системами голосового сопровождения. Эти светофоры будут оснащены системами как звукового, так и голосового сопровождения, что поможет слабовидящим жителям лучше ориентироваться на пешеходных переходах.
Общая сумма затрат на покупку таких светофоров составит 1,2 миллиона рублей, объекты улично-дорожной сети введут в эксплуатацию в июне 2023 года.
Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко добавил, что в городе также собираются модернизировать систему фото- и видеонаблюдения за дорогами.