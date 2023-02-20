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Published Сегодня, 11:54

Modified Сегодня, 11:56

Updated Сегодня, 11:56

Полицейский мог перевозить гранаты из Донбасса в Ростовскую область

20 февраля 2023, 11:54
Фото: MoserB/CC0
Полицейский мог перевозить гранаты из Донбасса в Ростовскую область
Водителем грузовика, в котором обнаружили гранаты в Ростовской области, мог быть полицейский, пишут СМИ.

161.ру сообщило, что в багажном отделении военного КамАЗа, который ехал из Донбасса в донской регион, якобы нашли сумку с гранатами. Говорилось, что водитель отрицает свою причастность к этому.

«Водителем был 40-летний полицейский. Он рассказал, что не заметил, как сумка попала в машину», — сказано в сообщении.

Розыск диверсанта, подбросившего в КамАЗ полиции гранаты, начали в Ростовской области
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Издание уточнило, что возбуждено уголовное дело и начался розыск диверсанта. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ранее в Ростове выставили на продажу 49 квартир в элитном доме, где взорвалась граната.

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Илья Протвинов
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