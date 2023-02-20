Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
161.ру сообщило, что в багажном отделении военного КамАЗа, который ехал из Донбасса в донской регион, якобы нашли сумку с гранатами. Говорилось, что водитель отрицает свою причастность к этому.
«Водителем был 40-летний полицейский. Он рассказал, что не заметил, как сумка попала в машину», — сказано в сообщении.
Издание уточнило, что возбуждено уголовное дело и начался розыск диверсанта. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее в Ростове выставили на продажу 49 квартир в элитном доме, где взорвалась граната.