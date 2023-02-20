Ремонт Нахичеванского рынка Ростова за 250 млн рублей закончат в 2025 году

В своем интервью порталу «РБK Ростов» Роман Геворкян рассказал, что реконструкцию рынка планируется закончить через два года. В настоящий момент в работы уже пришлось вложить около 250 миллионов рублей, причина этого — резко подорожавшие стройматериалы, а также рост цену на работу специалистов.