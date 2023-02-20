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Published Сегодня, 18:24

Modified Сегодня, 18:26

Updated Сегодня, 18:26

Ремонт Нахичеванского рынка Ростова за 250 млн рублей закончат в 2025 году

20 февраля 2023, 18:24
Фото: Яндекс. Карты.
В Ростове ремонт Нахичеванского рынка за 250 миллионов рублей собираются завершить в 2025 году, об этом сообщил гендиректор рынка Роман Геворкян.

В своем интервью порталу «РБK Ростов» Роман Геворкян рассказал, что реконструкцию рынка планируется закончить через два года. В настоящий момент в работы уже пришлось вложить около 250 миллионов рублей, причина этого — резко подорожавшие стройматериалы, а также рост цену на работу специалистов.

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Кроме того, в настоящий момент руководство рынка ждет разрешение из комитета ОКН, чтобы реконструировать главную достопримечательность рынка — старинный мясомолочный павильон. Параллельно, на рынке ведутся работы по благоустройству территорий.

Напомним, в прошлый раз сроки завершения реконструкции рынка сдвинули из-за необходимости перенести магистральный трубопровод.

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