Ремонт Нахичеванского рынка Ростова за 250 млн рублей закончат в 2025 году

Posted Сегодня, 18:24
Published Сегодня, 18:24
Modified Сегодня, 18:26
Updated Сегодня, 18:26
В своем интервью порталу «РБK Ростов» Роман Геворкян рассказал, что реконструкцию рынка планируется закончить через два года. В настоящий момент в работы уже пришлось вложить около 250 миллионов рублей, причина этого — резко подорожавшие стройматериалы, а также рост цену на работу специалистов.
Кроме того, в настоящий момент руководство рынка ждет разрешение из комитета ОКН, чтобы реконструировать главную достопримечательность рынка — старинный мясомолочный павильон. Параллельно, на рынке ведутся работы по благоустройству территорий.
Напомним, в прошлый раз сроки завершения реконструкции рынка сдвинули из-за необходимости перенести магистральный трубопровод.