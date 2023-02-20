Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак принял решение передать Украине ракеты большой дальности Storm Shadow. Радиус удара этого вида вооружения составляет 250 километров, уточняет портал Avia.pro.
Если ВСУ все-таки получат ракеты, потенциально они могут достать до крупных российских городов. Среди них Брянск, Белгород, Воронеж, Курск и Орел. Входит в список и Ростов-на-Дону.
Также под удар попадают белорусские города — Гомель, Брест, Могилев, Гродно и столица страны Минск.
Пока официальных данных со стороны российских властей не поступало. Информация уточняется.
Напомним, ранее Украина нанесла ракетный удар по вокзалу в 30 километрах от Ростовской области.