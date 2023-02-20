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Posted Сегодня, 09:13

Published Сегодня, 09:13

Modified Сегодня, 09:15

Updated Сегодня, 09:15

Ростов попал на карту городов, до которых достанут ракеты Storm Shadow

20 февраля 2023, 09:13
Фото: © 2007 David Monniaux/CC BY-SA 3.0
Поставляемые Украине ракеты Storm Shadow могут долететь до Ростова-на-Дону
Ростов-на-Дону попадает в радиус городов, до которых могут долететь поставляемые Украине ракеты Storm Shadow, сообщают СМИ.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак принял решение передать Украине ракеты большой дальности Storm Shadow. Радиус удара этого вида вооружения составляет 250 километров, уточняет портал Avia.pro.

Если ВСУ все-таки получат ракеты, потенциально они могут достать до крупных российских городов. Среди них Брянск, Белгород, Воронеж, Курск и Орел. Входит в список и Ростов-на-Дону.

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Также под удар попадают белорусские города — Гомель, Брест, Могилев, Гродно и столица страны Минск.

Пока официальных данных со стороны российских властей не поступало. Информация уточняется.

Напомним, ранее Украина нанесла ракетный удар по вокзалу в 30 километрах от Ростовской области.

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