Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
В понедельник, 20 февраля, температура составит плюс два градуса. Должен выпасть снег с дождем.
Во вторник сохранится только дождливая погода, а в среду снова начнется снегопад. Средняя температура составит два градуса. Порывы ветра достигнут восьми метров в секунду.
В четверг, 23 февраля, будут заморозки до минус четыре градусов. Но осадки в этот период прекратятся. Такие же условия стоит ждать и в пятницу.
В ночное время морозы усилятся до минус 11 градусов. На выходных ожидается потепление до 9 градусов и пройдут дожди.
Ранее в Ростовской области запустили карту, где можно видеть все снегоуборочные машины.