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Posted Сегодня, 05:46

Published Сегодня, 05:46

Modified Сегодня, 05:48

Updated Сегодня, 05:48

Ростовчан предупредили о заморозках с 23 февраля

20 февраля 2023, 05:46
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону с 23 февраля вернутся дневные заморозки, сообщили в Гидрометцентре.
Сюжет
Погода

В понедельник, 20 февраля, температура составит плюс два градуса. Должен выпасть снег с дождем.

Во вторник сохранится только дождливая погода, а в среду снова начнется снегопад. Средняя температура составит два градуса. Порывы ветра достигнут восьми метров в секунду.

В четверг, 23 февраля, будут заморозки до минус четыре градусов. Но осадки в этот период прекратятся. Такие же условия стоит ждать и в пятницу.

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В ночное время морозы усилятся до минус 11 градусов. На выходных ожидается потепление до 9 градусов и пройдут дожди.

Ранее в Ростовской области запустили карту, где можно видеть все снегоуборочные машины.

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