Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
В понедельник, 20 февраля, власти сообщили, что одно из предприятий по производству обуви предложило передать в зону СВО более 1,3 тысячи пар берцев. Первую партию обуви уже направили военным.
Власти уточнили, что фабрика «Бекар» ориентирована на производство мужской обуви, и около месяца назад компания ввела в производственную линейку берцы. Эта обувь выпускается исключительно для участников СВО. При этом гендиректор фабрики Антон Ростовцев сообщил, что кожу для берцев поставила нижегородская компания, а остальные комплектующие, включая мех, подкладку, текстиль и шнурки «Бекар» приобрели самостоятельно.
«Это наша гражданская позиция. Если мы можем помочь хотя бы чем-то, обязательно помогаем», — сообщил Ростовцев.
В настоящий момент известно, что военным направили первые 230 пар, позже на фронт боевых действий отправятся еще более тысячи пар.
Замгубернатора Игорь Сорокин добавил, что это не единственная помощь, которую оказывают донские компании. Среди поставляемых военным предметов и товаров также есть постельное белье, резиновые сапоги, спальники, антисептики и средства личной гигиены, отправляемые военным безвозмездно.
Ранее военным отправили 70 фур с подарками.