Власти уточнили, что фабрика «Бекар» ориентирована на производство мужской обуви, и около месяца назад компания ввела в производственную линейку берцы. Эта обувь выпускается исключительно для участников СВО. При этом гендиректор фабрики Антон Ростовцев сообщил, что кожу для берцев поставила нижегородская компания, а остальные комплектующие, включая мех, подкладку, текстиль и шнурки «Бекар» приобрели самостоятельно.