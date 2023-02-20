Ростовская область опустилась на 15-е место в федеральном рейтинге качества жизни

Posted Сегодня, 17:57
Published Сегодня, 17:57
Modified Сегодня, 17:59
Updated Сегодня, 17:59
В феврале РИА «Рейтинг» составили ежегодный сводный рейтинг качества жизни в различных субъектах Российской Федерации. В методике исследования указано, что для составления качественной подборки использовали данные Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и других открытых источников за 2021–2022 года, которые оценивали регионы по 67 показателям, включающим доходы, занятость населения, данные рынка труда, жилищные условия, безопасность, демографию, климат и экологию и десятки других характеристик.
По итогам исследования, в 2022 году Ростовская область опустилась с 14-й на 15-ую строчку рейтинга с общим показателем баллов 61,3. При этом соседний Краснодарский край занял пятую строчку рейтинга с 71,18 баллов. Также регион обошла Белгородская область, которая несмотря на близость к зоне СВО и обстрелы, снижающие показатели безопасности, заняла шестую строчку рейтинга с 66,76 баллами.
Ранее чиновники Ростовской области научили журналистов, как считать показатели убыли населения, чтобы регион перестал быть федеральным лидером.