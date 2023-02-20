Ростовская область опустилась на 15-е место в федеральном рейтинге качества жизни

По итогам исследования, в 2022 году Ростовская область опустилась с 14-й на 15-ую строчку рейтинга с общим показателем баллов 61,3. При этом соседний Краснодарский край занял пятую строчку рейтинга с 71,18 баллов. Также регион обошла Белгородская область, которая несмотря на близость к зоне СВО и обстрелы, снижающие показатели безопасности, заняла шестую строчку рейтинга с 66,76 баллами.