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Ростовская область опустилась на 15-е место в федеральном рейтинге качества жизни

20 февраля 2023, 17:57
Фото: pxhere.com
В Ростовской области за 2022 год качество жизни снизилось до 15-й строчки федерального рейтинга, уступив Краснодарскому краю и Белгородской области, об этом сообщили аналитики.

В феврале РИА «Рейтинг» составили ежегодный сводный рейтинг качества жизни в различных субъектах Российской Федерации. В методике исследования указано, что для составления качественной подборки использовали данные Росстата, Минздрава, Минфина, Центробанка и других открытых источников за 2021–2022 года, которые оценивали регионы по 67 показателям, включающим доходы, занятость населения, данные рынка труда, жилищные условия, безопасность, демографию, климат и экологию и десятки других характеристик.

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По итогам исследования, в 2022 году Ростовская область опустилась с 14-й на 15-ую строчку рейтинга с общим показателем баллов 61,3. При этом соседний Краснодарский край занял пятую строчку рейтинга с 71,18 баллов. Также регион обошла Белгородская область, которая несмотря на близость к зоне СВО и обстрелы, снижающие показатели безопасности, заняла шестую строчку рейтинга с 66,76 баллами.

Ранее чиновники Ростовской области научили журналистов, как считать показатели убыли населения, чтобы регион перестал быть федеральным лидером.

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