Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Руководитель поискового объединения «Миус-Фронт» Андрей Кудряков и руководитель проекта «Дороги славы — наша история» Ася Компаниец рассказали о подготовке текста обращения к президенту Владимиру Путину. Ростовские поисковики хотят попросить главу государства утвердить на официальном уровне единую дату памяти жертв геноцида мирного населения в годы ВОВ и настоящее время.
Кудрядков заявил, что это необходимо для консолидации общества в борьбе с фальсификацией истории и для продолжения исследования вопросов нацистского геноцида.
По информации ТАСС, предлагаемая дата памяти — 19 апреля. В этот же день предлагают вспоминать мирных жителей Донбасса, пострадавших от геноцида нацистского режима в Украине в 2014–2023 годах.
Направить обращение к президент поисковики планируют после 21 февраля.
Ранее жительница Ростова поделились воспоминаниями о ВОВ.