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Ростовские поисковики попросили Путина установить единый День памяти жертв геноцида

20 февраля 2023, 09:15
Фото: donland.ru
Ростовские поисковики попросили Путина установить единый день памяти жертв геноцида
Участники поисковых организаций в Ростовской области подготовили обращение к президенту об утверждении единого Дня памяти жертв геноцида, пишут федеральные СМИ.

Руководитель поискового объединения «Миус-Фронт» Андрей Кудряков и руководитель проекта «Дороги славы — наша история» Ася Компаниец рассказали о подготовке текста обращения к президенту Владимиру Путину. Ростовские поисковики хотят попросить главу государства утвердить на официальном уровне единую дату памяти жертв геноцида мирного населения в годы ВОВ и настоящее время.

Кудрядков заявил, что это необходимо для консолидации общества в борьбе с фальсификацией истории и для продолжения исследования вопросов нацистского геноцида.

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По информации ТАСС, предлагаемая дата памяти — 19 апреля. В этот же день предлагают вспоминать мирных жителей Донбасса, пострадавших от геноцида нацистского режима в Украине в 2014–2023 годах.

Направить обращение к президент поисковики планируют после 21 февраля.

Ранее жительница Ростова поделились воспоминаниями о ВОВ.

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