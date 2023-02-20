Руководитель поискового объединения «Миус-Фронт» Андрей Кудряков и руководитель проекта «Дороги славы — наша история» Ася Компаниец рассказали о подготовке текста обращения к президенту Владимиру Путину. Ростовские поисковики хотят попросить главу государства утвердить на официальном уровне единую дату памяти жертв геноцида мирного населения в годы ВОВ и настоящее время.