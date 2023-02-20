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Posted Сегодня, 10:59

Published Сегодня, 10:59

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

Ростовский политолог Михайлов спрогнозировал, что скажет Путин Федеральному собранию

20 февраля 2023, 10:59
Фото: cоuncil.gov.ru
Ростовский политолог Михайлов предположил, что скажет Путин Федеральному собранию
Россия идет правильным путем, и все это понимают. Вероятно, что в своем послании Федеральному собранию Президент РФ Владимир Путин обозначит ближайшие векторы развития государства, сообщил RostovGazeta ростовский политолог Евгений Михайлов.

Собеседник уточняет, что немаловажное внимание в послании президента будет уделено ключевым социальным вопросам. В их числе — демография и образование. Эксперт полагает, что речь пойдет о пересмотре системы образования, которая навязывалась нам 30 лет со множеством непонятных моментов.

«Наверняка будет посыл и по борьбе с коррупцией — с нашим внутренним врагом, которого еще много. Должен быть посыл к элитам, которые, заработав колоссальные суммы на несколько поколений вперед, еще не научились делиться с государством», — размышляет Евгений Михайлов.

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Эксперт разъясняет, что по сводкам заметно, как вместо того, чтобы отдавать часть капитала в фонды развития регионов и страны, деньги вывозятся из России.

«В важнейших стратегических направлениях должно произойти наведение порядка. Многие отрасли, на мой взгляд, должны уйти под контроль государства. Не отобрать и поделить, а взять под контроль. И так, чтобы крупнейшие бизнесмены России не оставались международными, а стали национальными, патриотически настроенными», — говорит спикер.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему в Ростовской области не могут победить коррупцию. 

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