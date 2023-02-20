Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Собеседник уточняет, что немаловажное внимание в послании президента будет уделено ключевым социальным вопросам. В их числе — демография и образование. Эксперт полагает, что речь пойдет о пересмотре системы образования, которая навязывалась нам 30 лет со множеством непонятных моментов.
«Наверняка будет посыл и по борьбе с коррупцией — с нашим внутренним врагом, которого еще много. Должен быть посыл к элитам, которые, заработав колоссальные суммы на несколько поколений вперед, еще не научились делиться с государством», — размышляет Евгений Михайлов.
Эксперт разъясняет, что по сводкам заметно, как вместо того, чтобы отдавать часть капитала в фонды развития регионов и страны, деньги вывозятся из России.
«В важнейших стратегических направлениях должно произойти наведение порядка. Многие отрасли, на мой взгляд, должны уйти под контроль государства. Не отобрать и поделить, а взять под контроль. И так, чтобы крупнейшие бизнесмены России не оставались международными, а стали национальными, патриотически настроенными», — говорит спикер.
Ранее RostovGazeta выясняла, почему в Ростовской области не могут победить коррупцию.