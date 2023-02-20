«Наверняка будет посыл и по борьбе с коррупцией — с нашим внутренним врагом, которого еще много. Должен быть посыл к элитам, которые, заработав колоссальные суммы на несколько поколений вперед, еще не научились делиться с государством», — размышляет Евгений Михайлов.