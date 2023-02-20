Posted Сегодня, 05:19
Published Сегодня, 05:19
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
Канал пишет, что грузовик досматривали на таможенном посту «Донецк». Пограничники увидели сумку в багажном отделении и решили ее осмотреть
«Внутри лежали четыре осколочные гранаты. Водитель заявил, что ничего об этом не знает. Он предположил, что кто-то специально их подбросил для доставки в донской регион», — сказано в сообщении.
Отмечается, что по данному факту возбудили уголовное дело и сейчас идет розыск подозреваемого. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее в Ростове выставили на продажу 49 квартир в элитном доме, где взорвалась граната.