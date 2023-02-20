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Розыск диверсанта, подбросившего в КамАЗ полиции гранаты, начали в Ростовской области

20 февраля 2023, 05:19
Фото: 1mi
В Ростовской области начался розыск диверсанта, который мог положить в полицейский КамАЗ гранаты, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».

Канал пишет, что грузовик досматривали на таможенном посту «Донецк». Пограничники увидели сумку в багажном отделении и решили ее осмотреть

«Внутри лежали четыре осколочные гранаты. Водитель заявил, что ничего об этом не знает. Он предположил, что кто-то специально их подбросил для доставки в донской регион», — сказано в сообщении.

Осколочную гранату нашли на территории военного госпиталя в Ростове-на-Дону 20 января
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Отмечается, что по данному факту возбудили уголовное дело и сейчас идет розыск подозреваемого. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее в Ростове выставили на продажу 49 квартир в элитном доме, где взорвалась граната.

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