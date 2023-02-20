Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
Напомним, что 17 февраля ростовская чиновница Стелла Руф покинула свой пост в Ростове, где она трудилась на должности директора управления ЖКХ Пролетарского района. С сегодняшнего дня она возглавляет МКУ «Благоустройство» в Таганроге.
«Нам сегодня ее уже представили», — подтвердили сотрудники МКУ «Благоустройство».
Свою известность в Ростове Стелла Руф получила после событий с многострадальной хрущевкой на Кривошлыковском. СМИ сообщали, что Руф якобы не давала доступ к муниципальным квартирам в доме, где меценаты хотели сами отремонтировать поломанные системы отопления.
Ряд Telegram-каналов сообщают, что своей карьерой ростовская чиновница, дескать, обязана некому покровителю. Но официальной информации об этом не поступало.