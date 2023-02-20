Свою известность в Ростове Стелла Руф получила после событий с многострадальной хрущевкой на Кривошлыковском. СМИ сообщали, что Руф якобы не давала доступ к муниципальным квартирам в доме, где меценаты хотели сами отремонтировать поломанные системы отопления.