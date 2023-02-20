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Posted Сегодня, 11:52

Published Сегодня, 11:52

Modified Сегодня, 12:02

Updated Сегодня, 12:02

Скандальная ростовская чиновница Стелла Руф устроилась на работу в Таганрог

20 февраля 2023, 11:52
Фото: Соцсети
Скандальная ростовская чиновница Стелла Руф устроилась на работу в Таганрог
Стелла Руф с сегодняшнего дня возглавляет МКУ «Благоустройство» в Таганроге. Об этом корреспонденту RostovGazeta сообщили в структурном подразделении системы ЖКХ Таганрога.

Напомним, что 17 февраля ростовская чиновница Стелла Руф покинула свой пост в Ростове, где она трудилась на должности директора управления ЖКХ Пролетарского района. С сегодняшнего дня она возглавляет МКУ «Благоустройство» в Таганроге.

«Нам сегодня ее уже представили», — подтвердили сотрудники МКУ «Благоустройство».

Свою известность в Ростове Стелла Руф получила после событий с многострадальной хрущевкой на Кривошлыковском. СМИ сообщали, что Руф якобы не давала доступ к муниципальным квартирам в доме, где меценаты хотели сами отремонтировать поломанные системы отопления.

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Ряд Telegram-каналов сообщают, что своей карьерой ростовская чиновница, дескать, обязана  некому покровителю. Но официальной информации об этом не поступало. 

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