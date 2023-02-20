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Published Сегодня, 16:23

Modified Сегодня, 16:25

Updated Сегодня, 16:25

Следком возбудил уголовное дело из-за гибели четырех дончан в пожаре в Новочеркасске

20 февраля 2023, 16:23
Фото: МЧС по Ростовской области
В Ростовской области возбудили уголовное дело по факту гибели жителей Новочеркасска в пожаре 20 февраля, об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК России региона.
Сюжет
Пожар

Напомним, в понедельник, 20 февраля, в Новочеркасске на улице Пушкинской произошел пожар, в результате которого погибли трое мужчин и одна женщина, ведущие асоциальный образ жизни.

Следственный отдел Новочеркасска донского СУ СК РФ возбудил уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности.

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Сообщается, что следователи осмотрели место происшествия, а на месте пожара назначили провести специальные экспертизы, чтобы восстановить картину произошедшего.

Ранее в Ростовской области женщина погибла из-за неисправной электропроводки.

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