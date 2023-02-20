Posted Сегодня, 16:23
Published Сегодня, 16:23
Modified Сегодня, 16:25
Updated Сегодня, 16:25
Напомним, в понедельник, 20 февраля, в Новочеркасске на улице Пушкинской произошел пожар, в результате которого погибли трое мужчин и одна женщина, ведущие асоциальный образ жизни.
Следственный отдел Новочеркасска донского СУ СК РФ возбудил уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности.
Сообщается, что следователи осмотрели место происшествия, а на месте пожара назначили провести специальные экспертизы, чтобы восстановить картину произошедшего.
Ранее в Ростовской области женщина погибла из-за неисправной электропроводки.