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Posted Сегодня, 11:53

Published Сегодня, 11:53

Modified Сегодня, 11:55

Updated Сегодня, 11:55

Снегопады в Ростове-на-Дону и области продлятся до 22 февраля

20 февраля 2023, 11:53
Фото: donland.ru
Снегопады в Ростове-на-Дону и области продлятся до 22 февраля
В Ростове-на-Дону и области снежная погода сохранится еще несколько дней, сообщили синоптики.
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Погода

Осадки в регионе будут выпадать как минимум три дня. Снег с дождем прогнозируют с понедельника по среду, с 20 по 22 февраля.

В дневное время температура составит около трех градусов, а ночью опустится до минус двух градусов. В четверг прекратятся осадки, но начнутся дневные заморозки.

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Холодная погода сохранится до выходных, после чего потеплеет. В воскресенье, 26 февраля, температура может подняться до девяти градусов.

По информации синоптиков, осадков ближе к выходным ждать не стоит.

Ранее цены на такси взлетели в три раза в Ростове из-за утреннего снегопада и гололеда. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.

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