Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Осадки в регионе будут выпадать как минимум три дня. Снег с дождем прогнозируют с понедельника по среду, с 20 по 22 февраля.
В дневное время температура составит около трех градусов, а ночью опустится до минус двух градусов. В четверг прекратятся осадки, но начнутся дневные заморозки.
Холодная погода сохранится до выходных, после чего потеплеет. В воскресенье, 26 февраля, температура может подняться до девяти градусов.
По информации синоптиков, осадков ближе к выходным ждать не стоит.
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