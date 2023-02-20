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Суд не позволил Самургашевым купить землю в районе старого автовокзала Ростова

20 февраля 2023, 17:21
Фото: ar.rostov-gorod.ru
Арбитражный суд Ростовской области отклонил требование предпринимателей Самургашевых обязать ДИЗО Ростова-на-Дону продать им землю рядом со старым автовокзалом, текст решения появился в картотеке арбитражных дел.

Напомним, в конце прошлого года ДИЗО Ростова-на-Дону обратился в суд с иском против предпринимателей Рафаэля и Татьяны Самургашевых, которые арендовали у города участок рядом с Пригородным автовокзалом. Нецелевое использование земли стало причиной обращения в суд с желанием расторгнуть договор с Самургашевыми, а также заставить предпринимателей снести самовольные постройки на арендованном участке.

Однако уже 28 декабря в определении суда сообщалось, что Самургашевы пытались обязать ДИЗО подписать договор о купле-продаже земли площадью 1,1 гектара и предоставить им участок 61:44:0 000 000:177 054 без проведения торгов. Основанием для этого они назвали те самые объекты недвижимости на проспекте Шолохова, 126, которые изначально стали предметом конфликта.

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Однако это лишь привело к тому, что встречные иски объединили в рамках одного дела и стали рассматривать их совместно. Также предприниматели пытались признать незаконным решение о расторжении договора аренды со стороны ДИЗО, но 16 февраля суд выпустил решение, по которому в удовлетворении их требований о продаже было решено отказать.

«В удовлетворении требования о признании незаконным решения Департамента имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону, изложенного в письме от 03.08.2022 № 59.30-16 347/17, отказать», — сказано в документе. Если Самургашевы не обратятся в апелляцию или кассацию в течение месяца — решение вступит в законную силу.

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