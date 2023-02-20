Posted Сегодня, 17:21
Published Сегодня, 17:21
Modified Сегодня, 17:23
Updated Сегодня, 17:23
Напомним, в конце прошлого года ДИЗО Ростова-на-Дону обратился в суд с иском против предпринимателей Рафаэля и Татьяны Самургашевых, которые арендовали у города участок рядом с Пригородным автовокзалом. Нецелевое использование земли стало причиной обращения в суд с желанием расторгнуть договор с Самургашевыми, а также заставить предпринимателей снести самовольные постройки на арендованном участке.
Однако уже 28 декабря в определении суда сообщалось, что Самургашевы пытались обязать ДИЗО подписать договор о купле-продаже земли площадью 1,1 гектара и предоставить им участок 61:44:0 000 000:177 054 без проведения торгов. Основанием для этого они назвали те самые объекты недвижимости на проспекте Шолохова, 126, которые изначально стали предметом конфликта.
Однако это лишь привело к тому, что встречные иски объединили в рамках одного дела и стали рассматривать их совместно. Также предприниматели пытались признать незаконным решение о расторжении договора аренды со стороны ДИЗО, но 16 февраля суд выпустил решение, по которому в удовлетворении их требований о продаже было решено отказать.
«В удовлетворении требования о признании незаконным решения Департамента имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону, изложенного в письме от 03.08.2022 № 59.30-16 347/17, отказать», — сказано в документе. Если Самургашевы не обратятся в апелляцию или кассацию в течение месяца — решение вступит в законную силу.