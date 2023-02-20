Однако это лишь привело к тому, что встречные иски объединили в рамках одного дела и стали рассматривать их совместно. Также предприниматели пытались признать незаконным решение о расторжении договора аренды со стороны ДИЗО, но 16 февраля суд выпустил решение, по которому в удовлетворении их требований о продаже было решено отказать.