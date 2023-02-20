Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Управление Росприроднадзора по Ростовской области через суд обязало «Горводоканал» Новочеркасска выплатить 20,3 миллиона рублей. Эти деньги ресурсоснабжающая организация должна за негативное влияние на окружающую среду.
В документах отмечается, что Водоканал Новочеркасска нарушает природоохранное законодательство с 2019 года. При этом организация не дала ни одного ответа на обращения от Росприроднадзора.
Также уточняется, что сумма штрафа состоит из двух частей: 3,3 миллиона приходятся за нарушения в 2019 году, а 16,8 — за нарушения в 2020.
Будет ли «Горводоканал» оспаривать решение суда, пока не известно.
Между тем ранее мэрия Новочеркасска сообщила о намерении ликвидировать местный «Горводоканал». Дело в том, что подходит к концу процесс банкротства организации, который длится восемь лет. Износ сетей города составляет 80%. Власти Новочеркасска уже заключили 30-летнее концессионное соглашение с московской компанией, которая займется реконструкцией сетей и водопроводов. В это планируется вложить два миллиарда рублей.