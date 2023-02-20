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Published Сегодня, 08:28

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Updated Сегодня, 08:30

Суд взыскал с обанкротившегося водоканала Новочеркасска 20 млн руб за вред природе

20 февраля 2023, 08:28
Фото: яндекс.карты
Суд взыскал с обанкротившегося водоканала Новочеркасска 20 млн руб за вред природе
Управление Росприроднадзора Ростовской области обязало Водоканал Новочеркасска выплатить 20,3 миллиона рублей за вред природе, сообщили в Арбитражном суде региона.

Управление Росприроднадзора по Ростовской области через суд обязало «Горводоканал» Новочеркасска выплатить 20,3 миллиона рублей. Эти деньги ресурсоснабжающая организация должна за негативное влияние на окружающую среду.

В документах отмечается, что Водоканал Новочеркасска нарушает природоохранное законодательство с 2019 года. При этом организация не дала ни одного ответа на обращения от Росприроднадзора.

Также уточняется, что сумма штрафа состоит из двух частей: 3,3 миллиона приходятся за нарушения в 2019 году, а 16,8 — за нарушения в 2020.

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Будет ли «Горводоканал» оспаривать решение суда, пока не известно.

Между тем ранее мэрия Новочеркасска сообщила о намерении ликвидировать местный «Горводоканал». Дело в том, что подходит к концу процесс банкротства организации, который длится восемь лет. Износ сетей города составляет 80%. Власти Новочеркасска уже заключили 30-летнее концессионное соглашение с московской компанией, которая займется реконструкцией сетей и водопроводов. В это планируется вложить два миллиарда рублей.

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#Алина Заярная#Суд#Город#Новости
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