Между тем ранее мэрия Новочеркасска сообщила о намерении ликвидировать местный «Горводоканал». Дело в том, что подходит к концу процесс банкротства организации, который длится восемь лет. Износ сетей города составляет 80%. Власти Новочеркасска уже заключили 30-летнее концессионное соглашение с московской компанией, которая займется реконструкцией сетей и водопроводов. В это планируется вложить два миллиарда рублей.