Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Портал Domofond.ru на основе опросов более двух тысяч ростовчан составил рейтинг лучших районов города для проживания. Последнее место в нем занял центр города — Ленинский район. В опросе проведенном RostovGazeta этот район также занял предпоследнюю позицию, уступив только Первомайскому.
Ленинский район является одним из восьми районов города. Он охватывает его центр, смещаясь немного к северо-западу. В него входит улица Большая Садовая на участке от Главного автовокзала до переулка Газетного и территория от Темерника до практически всего Восточного шоссе.
Образован Ленинский район был в 1920 году. По последним данным, в нем проживает около 80 тысяч человек. На территории района более девяти тысяч различных предприятий и организаций, в числе которых ОАО «Завод РТИ», ОАО «Стеллар», завод «Агат» и другие.
Возглавляет район с 20 декабря 2022 года Константин Тихонов. Ранее в администрации города он занимал пост начальника городского управление торговли и бытового обслуживания.
Ростовчане в вышеупомянутом опросе оценили инфраструктуру в Ленинском районе на три балла из пяти. Аналитики другого портала — «Марка качества» — дали оценку выше — четыре из пяти.
Итак, в районе имеются десять детских садов, 12 школ, несколько колледжей и корпусов университетов. Также именно здесь расположен крупнейший в городе Центральный рынок и несколько торговых центров.
Однако, как пишут в соцсетях местные жители, все это развито на плохом уровне. Вот, что на сайтах по поиску жилья в Ростове написала одна из горожанок: «Ни в коем случае, если у вас дети, не переезжайте. Школ тут мало, дети скоро в три смены будут учиться». «Когда уже в Ленинском районе построят новые школы и детские сады? Все старое, ребенка возить страшно туда, да и мест мало», — уточняют комментаторы.
Также часто критике подвергается и Центральный рынок. Помимо маргинальности местных обитателей и общей небезопасности горожане и сами власти обращают пристальное внимание на внешний вид торговой площадки. Так, сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко неоднократно требовал от руководства рынка убрать развешенные на ларьках плавки, майки и шорты, которые портят облик находящегося поблизости собора. Не нравится главе администрации и внешний вид ворот.
Однако в инфраструктуре Ленинского района есть и свои плюсы. Главный из них — рабочие места. «На территории района находится множество муниципальных и частных предприятий, поэтому можно найти работу рядом с домом», — указывают аналитики «Марка качества».
Другим немаловажным преимуществом можно назвать транспорт. Поскольку большая часть Ленинского района находится в центре города, здесь расположены удобные развязки практически во все другие части Ростова.
В проведенных опросах ростовчане оценивали возможности досуга и отдыха в Ленинском районе на всего лишь 2,7 балла из 5. Также многие обращали внимание на исчезновение старинной застройки в этой части Ростова.
Последняя проблема актуальна для всего центра города. На днях депутат Заксобрания Ростовской области Светлана Мананкина сообщила о возможном сносе 133 признанных аварийными зданий в центре Ростова. Сколько из них находится именно в Ленинском районе, не уточняется. Парламентарий уточнила, что рабочая группа, состоящая из архитекторов, общественников, чиновников и комитета по охране ОКН, обследовала 220 домов в Ростове, из которых у 89 из них нашли признаки объекта культурного наследия или исторически ценного градоформирующего объекта. Остальные же здания признаны не имеющими исторической ценности и могут быть снесены, так как из-за своего состояния опасны для жизни горожан.
Вот, что пишут о старинной архитектуре района местные жители: «Я живу в историческом центре, и ему практически не уделяется внимание на многих улицах. Если все старые дома начала прошлого века довести до ума, то получится просто конфетка и прекрасный туристический район». А это комментарий о набережной, частично расположенной в Ленинском районе: «Набережная была парком, стала общепитом, очень много, много, ресторанов, кафе, закусочные по всей парковой зоне! Необходимо полностью перекрыть набережную, как было 30 лет назад!».
Однако несомненным плюсом района можно назвать большое количество мест досуга и отдыха. Это театр Art Bazar, «Муха Театр», Городской дом творчества, антикинотеатр «Партер» и, разумеется, парк имени Горького и набережная.
Также в районе расположено большое количество ресторанов, кафе и баров. Однако в на сайтах недвижимости и в соцсетях местные жители называют это, скорее, минусом, чем плюсом. Музыка и шум от посетителей заведений мешает спать и нервирует горожан, а также создает дополнительную грязь и мусор.
Хуже всего горожане оценивают качеству услуг ЖКХ в Ленинском районе — почти два балла из пяти. Самой же распространенной проблемой тут являются теплосети.
В домах района регулярно происходят прорывы теплосетей. На их ремонт уходят недели. Например, в 2022 году жители Ленинского района два месяца жили без горячей воды. Не так давно прокуратура города выиграла суд, по решению которого департамент ЖКХ города обязуется отремонтировать 83 инженерных сооружения, а для еще 12 найти обслуживающую компанию.
Не обошлось без коммунальных аварий и в этом году. Правда, зимой они оказались ощутимее, так как предполагали отсутствие отопления в минусовую погоду.
На сайтах недвижимости местные жители также часто жалуются на мусор, крыс, подолгу неубранные снег и листья. «Кто-нибудь собирается на Братском мусор вывозить? Там уже крысы завелись, неделями никто не вывозит. Ощущение, что на мусорке живешь, а не в городе-миллионнике», — пишут горожане.
Экологию жители Ленинского района оценивают на 2-2,5 балла из пяти. Портал «Марка качества» также суров в своем вердикте. «Неблагоприятная экология, много предприятий и машин», — пишут аналитики.
Действительно, большое количество предприятий является как плюсом, так и минусом района. Загазованность воздуха здесь выше, чем в спальных районах. Также, со слов горожан, существует проблема с древонасаждениями. «Мало деревьев», «Несмотря на то, что моя улица зеленая, в целом, в районе регулярно рубят деревья! Часто вижу массивы выжженной земли. С экологией и чистым воздухом все плохо!».
Ситуация, действительно, оказывает негативное влияние на комфорт жизни в районе. К тому же сам Ростов недавно занял десятое место в рейтинге городов-миллионников России по чистоте воздуха. Среди опасных веществ в воздухе донской столицы наибольшее количество приходится на формальдегид и диоксид серы.