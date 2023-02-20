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Posted Сегодня, 14:35

Published Сегодня, 14:35

Modified Сегодня, 14:38

Updated Сегодня, 14:38

«Центр грязи, разрухи и мусора»: почему Ленинский район признали худшим в Ростове

20 февраля 2023, 14:35
Фото: GennadyL/cc by sa 4.0
Центр грязи, разрухи и мусора: почему Ленинский район худший в Ростове
Аналитики и эксперты на основе опросов горожан заключили, что худшим для жизни из всех районов Ростова является Ленинский. RostovGazeta решила разобраться, что не так с центром города и как его можно сделать лучше.

Портал Domofond.ru на основе опросов более двух тысяч ростовчан составил рейтинг лучших районов города для проживания. Последнее место в нем занял центр города — Ленинский район. В опросе проведенном RostovGazeta этот район также занял предпоследнюю позицию, уступив только Первомайскому.

Справка о районе

Ленинский район является одним из восьми районов города. Он охватывает его центр, смещаясь немного к северо-западу. В него входит улица Большая Садовая на участке от Главного автовокзала до переулка Газетного и территория от Темерника до практически всего Восточного шоссе.

Образован Ленинский район был в 1920 году. По последним данным, в нем проживает около 80 тысяч человек. На территории района более девяти тысяч различных предприятий и организаций, в числе которых ОАО «Завод РТИ», ОАО «Стеллар», завод «Агат» и другие.

Возглавляет район с 20 декабря 2022 года Константин Тихонов. Ранее в администрации города он занимал пост начальника городского управление торговли и бытового обслуживания.

Возглавляет Ленинский район с 20 декабря 2022 года Константин Тихонов.
Фото: rostov-gorod.ru
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Инфраструктура в Ленинском районе

Ростовчане в вышеупомянутом опросе оценили инфраструктуру в Ленинском районе на три балла из пяти. Аналитики другого портала — «Марка качества» — дали оценку выше — четыре из пяти.

Итак, в районе имеются десять детских садов, 12 школ, несколько колледжей и корпусов университетов. Также именно здесь расположен крупнейший в городе Центральный рынок и несколько торговых центров.

Однако, как пишут в соцсетях местные жители, все это развито на плохом уровне. Вот, что на сайтах по поиску жилья в Ростове написала одна из горожанок: «Ни в коем случае, если у вас дети, не переезжайте. Школ тут мало, дети скоро в три смены будут учиться». «Когда уже в Ленинском районе построят новые школы и детские сады? Все старое, ребенка возить страшно туда, да и мест мало», — уточняют комментаторы.

Также часто критике подвергается и Центральный рынок. Помимо маргинальности местных обитателей и общей небезопасности горожане и сами власти обращают пристальное внимание на внешний вид торговой площадки. Так, сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко неоднократно требовал от руководства рынка убрать развешенные на ларьках плавки, майки и шорты, которые портят облик находящегося поблизости собора. Не нравится главе администрации и внешний вид ворот.

Алексей Логвиненко неоднократно требовал от руководства рынка убрать развешенные на ларьках плавки, майки и шорты, которые портят облик находящегося поблизости собора.
Фото: rostov-gorod.ru
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Однако в инфраструктуре Ленинского района есть и свои плюсы. Главный из них — рабочие места. «На территории района находится множество муниципальных и частных предприятий, поэтому можно найти работу рядом с домом», — указывают аналитики «Марка качества».

Другим немаловажным преимуществом можно назвать транспорт. Поскольку большая часть Ленинского района находится в центре города, здесь расположены удобные развязки практически во все другие части Ростова.

Архитектура и культурный досуг

В проведенных опросах ростовчане оценивали возможности досуга и отдыха в Ленинском районе на всего лишь 2,7 балла из 5. Также многие обращали внимание на исчезновение старинной застройки в этой части Ростова.

Последняя проблема актуальна для всего центра города. На днях депутат Заксобрания Ростовской области Светлана Мананкина сообщила о возможном сносе 133 признанных аварийными зданий в центре Ростова. Сколько из них находится именно в Ленинском районе, не уточняется. Парламентарий уточнила, что рабочая группа, состоящая из архитекторов, общественников, чиновников и комитета по охране ОКН, обследовала 220 домов в Ростове, из которых у 89 из них нашли признаки объекта культурного наследия или исторически ценного градоформирующего объекта. Остальные же здания признаны не имеющими исторической ценности и могут быть снесены, так как из-за своего состояния опасны для жизни горожан.

Вот, что пишут о старинной архитектуре района местные жители: «Я живу в историческом центре, и ему практически не уделяется внимание на многих улицах. Если все старые дома начала прошлого века довести до ума, то получится просто конфетка и прекрасный туристический район». А это комментарий о набережной, частично расположенной в Ленинском районе: «Набережная была парком, стала общепитом, очень много, много, ресторанов, кафе, закусочные по всей парковой зоне! Необходимо полностью перекрыть набережную, как было 30 лет назад!».

Вот, что пишут о старинной архитектуре района местные жители: «Я живу в историческом центре, и ему практически не уделяется внимание на многих улицах.»
Фото: rostov-gorod.ru

Однако несомненным плюсом района можно назвать большое количество мест досуга и отдыха. Это театр Art Bazar, «Муха Театр», Городской дом творчества, антикинотеатр «Партер» и, разумеется, парк имени Горького и набережная.

Также в районе расположено большое количество ресторанов, кафе и баров. Однако в на сайтах недвижимости и в соцсетях местные жители называют это, скорее, минусом, чем плюсом. Музыка и шум от посетителей заведений мешает спать и нервирует горожан, а также создает дополнительную грязь и мусор.

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Сфера ЖКХ

Хуже всего горожане оценивают качеству услуг ЖКХ в Ленинском районе — почти два балла из пяти. Самой же распространенной проблемой тут являются теплосети.

В домах района регулярно происходят прорывы теплосетей. На их ремонт уходят недели. Например, в 2022 году жители Ленинского района два месяца жили без горячей воды. Не так давно прокуратура города выиграла суд, по решению которого департамент ЖКХ города обязуется отремонтировать 83 инженерных сооружения, а для еще 12 найти обслуживающую компанию.

Не обошлось без коммунальных аварий и в этом году. Правда, зимой они оказались ощутимее, так как предполагали отсутствие отопления в минусовую погоду.

В 2022 году жители Ленинского района два месяца жили без горячей воды.
Фото: rostov-gorod.ru

На сайтах недвижимости местные жители также часто жалуются на мусор, крыс, подолгу неубранные снег и листья. «Кто-нибудь собирается на Братском мусор вывозить? Там уже крысы завелись, неделями никто не вывозит. Ощущение, что на мусорке живешь, а не в городе-миллионнике», — пишут горожане.

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Экология

Экологию жители Ленинского района оценивают на 2-2,5 балла из пяти. Портал «Марка качества» также суров в своем вердикте. «Неблагоприятная экология, много предприятий и машин», — пишут аналитики.

Действительно, большое количество предприятий является как плюсом, так и минусом района. Загазованность воздуха здесь выше, чем в спальных районах. Также, со слов горожан, существует проблема с древонасаждениями. «Мало деревьев», «Несмотря на то, что моя улица зеленая, в целом, в районе регулярно рубят деревья! Часто вижу массивы выжженной земли. С экологией и чистым воздухом все плохо!».

Также, со слов горожан, существует проблема с древонасаждениями.
Фото: rostov-gorod.ru

Ситуация, действительно, оказывает негативное влияние на комфорт жизни в районе. К тому же сам Ростов недавно занял десятое место в рейтинге городов-миллионников России по чистоте воздуха. Среди опасных веществ в воздухе донской столицы наибольшее количество приходится на формальдегид и диоксид серы.

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