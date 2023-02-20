Последняя проблема актуальна для всего центра города. На днях депутат Заксобрания Ростовской области Светлана Мананкина сообщила о возможном сносе 133 признанных аварийными зданий в центре Ростова. Сколько из них находится именно в Ленинском районе, не уточняется. Парламентарий уточнила, что рабочая группа, состоящая из архитекторов, общественников, чиновников и комитета по охране ОКН, обследовала 220 домов в Ростове, из которых у 89 из них нашли признаки объекта культурного наследия или исторически ценного градоформирующего объекта. Остальные же здания признаны не имеющими исторической ценности и могут быть снесены, так как из-за своего состояния опасны для жизни горожан.