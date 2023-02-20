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Published Сегодня, 07:15

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Updated Сегодня, 07:17

Цены на такси взлетели в три раза в Ростове из-за утреннего снегопада и гололеда

20 февраля 2023, 07:15
Фото: Arseniy K./cc by sa/flickr.com
Цены на такси взлетели в три раза в Ростове из-за утреннего снегопада и гололеда
Непогода в Ростове снова спровоцировала рост цен на такси, следует из данных приложения агрегатора такси.
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Утром понедельника, 20 февраля, началось с обильного снегопада, дороги города тем временем сковал гололед. Также ситуацию осложнил традиционный утренний час-пик. Цены на такси в городе взлетели в 2-3 раза. Агрегаторы объясняют это недостатком машин во многих районах города — цены повышают, чтобы привлечь водителей работать на окраинах.

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Чтобы добраться с Западного микрорайона в центр, ростовчанину придется заплатить сейчас порядка 400 рублей. Примерно в такую же сумму обойдется путь с Сельмаша в центр. От 500 до 600 рублей стоит путь в Ростов из Батайска. Более 400 рублей заплатят за поездку в снегопад жители Северного.

Напомним, согласно прогнозу синоптиков, снегопады будут идти в Ростове до середины этой недели.

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