Чтобы добраться с Западного микрорайона в центр, ростовчанину придется заплатить сейчас порядка 400 рублей. Примерно в такую же сумму обойдется путь с Сельмаша в центр. От 500 до 600 рублей стоит путь в Ростов из Батайска. Более 400 рублей заплатят за поездку в снегопад жители Северного.