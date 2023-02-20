rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:00

Published Сегодня, 13:00

Modified Сегодня, 13:02

Updated Сегодня, 13:02

Турецкая компания не сможет вернуть себе деньги за незаконную землю в Ростове

20 февраля 2023, 13:00
Фото: Яндекс.Карты
Турецкая компания потерпела неудачу в попытках отсудить деньги за купленную им незаконную землю «Ростовского универсального порта», сведения об этом появились в картотеке арбитражных дел.

Стало известно, что в сентябре прошлого года совладелец компании ООО «Медсемрус» Шахпандияр Арысланов обратился в суд с иском на общую сумму более 25,8 миллиона рублей.

Ответчиком выступало ООО «Ростовский универсальный порт», с которым «Фонд имущества Ростова» заключило сделку в 2010 году. Тогда порт смог незаконно приобрести около пяти гектаров земли на улице 1-й Луговой и разбил их на несколько частей, одну из которых впоследствии реализовал.

«Земельный участок впоследствии портом продан предпринимателю Арысланову Ш. Ш. по договору купли-продажи от 11.02.2014 за 25 838 616 рублей», — сказано в постановлении суда.

Власти Ростова требуют через суд возврата участков, проданных порту
Узнать подробнее

Сообщается, что после компания «Медсемрус» построила на незаконном участке терминал и цементный завод, однако позже Департамент имущественно-земельных отношений Ростова смог вернуть землю в собственность, доказав незаконность приобретения участков портом. После этого турецкую компанию обязали снести их капитальные строения.

Фото: Яндекс.Карты

В августе прошлого года предприниматель решил, что его права были нарушены в части договора, где порт гарантировал, что земля принадлежит ему законно и не имеет никаких обременений. Поэтому Арысланов обратился в суд, надеясь получить уплаченную за землю сумму.

«В ходе разбирательства судом установлено, что до момента приобретения спорного земельного участка у порта предприниматель-покупатель знал о наличии возникших до исполнения договора купли-продажи оснований для изъятия у него земельного участка», — указано в обосновании отказа в удовлетворении требований истца.

В итоге суд решил отказать предпринимателю, сообщив, что решение вступит в силу через месяц, а потому может быть обжаловано в апелляции.

Читайте также:
В порту Азов открылся морской пункт пропуска через госграницу РоссииПроект переноса Ростовского порта на левый берег Дона закончат в августе 2023 годаВ Ростове выставили на продажу порт в Железнодорожном районе за 570 млн рублей
#Надежда Пустяк#Происшествие#Городская среда#Земля#Суд#Строительство#Ростовский порт#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов
Подпишитесь
На Дону перенесли Масленицу в Азов, пока ростовчане боятся украинских ракет как огня
Сегодня, 15:01
В Новочеркасске четыре человека сгорели заживо 20 февраля
Сегодня, 14:47
Лжеаптекари пытаются спасти мужскую потенцию жителей Ростовской области
Сегодня, 14:46
Ваенга отказалась выступать в Ростове-на-Дону, но обещала показать справку
Сегодня, 14:21
Ростовчанка пожаловалась на травлю после видео с издевательством над котом
Сегодня, 13:33
В Ростове на Пушкинской застроят пустырь рядом с доходным домом Мнацакановой
Сегодня, 13:30