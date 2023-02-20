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Published Сегодня, 13:00
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Updated Сегодня, 13:02
Стало известно, что в сентябре прошлого года совладелец компании ООО «Медсемрус» Шахпандияр Арысланов обратился в суд с иском на общую сумму более 25,8 миллиона рублей.
Ответчиком выступало ООО «Ростовский универсальный порт», с которым «Фонд имущества Ростова» заключило сделку в 2010 году. Тогда порт смог незаконно приобрести около пяти гектаров земли на улице 1-й Луговой и разбил их на несколько частей, одну из которых впоследствии реализовал.
«Земельный участок впоследствии портом продан предпринимателю Арысланову Ш. Ш. по договору купли-продажи от 11.02.2014 за 25 838 616 рублей», — сказано в постановлении суда.
Сообщается, что после компания «Медсемрус» построила на незаконном участке терминал и цементный завод, однако позже Департамент имущественно-земельных отношений Ростова смог вернуть землю в собственность, доказав незаконность приобретения участков портом. После этого турецкую компанию обязали снести их капитальные строения.
В августе прошлого года предприниматель решил, что его права были нарушены в части договора, где порт гарантировал, что земля принадлежит ему законно и не имеет никаких обременений. Поэтому Арысланов обратился в суд, надеясь получить уплаченную за землю сумму.
«В ходе разбирательства судом установлено, что до момента приобретения спорного земельного участка у порта предприниматель-покупатель знал о наличии возникших до исполнения договора купли-продажи оснований для изъятия у него земельного участка», — указано в обосновании отказа в удовлетворении требований истца.
В итоге суд решил отказать предпринимателю, сообщив, что решение вступит в силу через месяц, а потому может быть обжаловано в апелляции.