«Посетитель набрал в корзину несколько бутылок водки и направился к выходу. Мы его остановили и потребовали расплатиться, но он стал оскорблять, в итоге началась драка. После этого прозвучало несколько выстрелов», — сообщил изданию 1Rnd пострадавший охранник.