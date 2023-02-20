rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:54

Published Сегодня, 09:54

Modified Сегодня, 09:56

Updated Сегодня, 09:56

«Украл водку»: раненый охранник рассказал, что на самом деле произошло в ТЦ в Ростове

20 февраля 2023, 09:54
Фото: ТГ канал "Это Ростов!"
Раненый охранник рассказал, что на самом деле произошло в ТЦ в Ростове-на-Дону

Раненый охранник рассказал, что на самом деле произошло в ТЦ в Ростове-на-Дону

Охранник магазина, который пострадал во время стрельбы в ТЦ «Орбита» в Ростове-на-Дону, рассказал, что произошло, пишут СМИ.

Ранее очевидцы сообщили о посетителе магазина, который устроил драку с охранниками и начал по ним стрелять из травматического пистолета. После этого стрелок ушел в неизвестном направлении.

«Посетитель набрал в корзину несколько бутылок водки и направился к выходу. Мы его остановили и потребовали расплатиться, но он стал оскорблять, в итоге началась драка. После этого прозвучало несколько выстрелов», — сообщил изданию 1Rnd пострадавший охранник.

Два человека пострадали при стрельбе в ТРК «Орбита» в Ростове-на-Дону
Узнать подробнее

Он добавил, что пуля ему попала в руку, из-за чего пришлось зашивать рану. Издание пишет, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Читайте также:
Два человека пострадали при стрельбе в ТРК «Орбита» в Ростове-на-Дону
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Происшествие#Кража
Подпишитесь
Эксперт Михайлов просит проверить мэрию Таганрога после скандала с приютом для собак
Сегодня, 10:22
Скандальная ростовская чиновница Стелла Руф устроилась на работу в Таганрог
Сегодня, 11:52
Голосовые светофоры закупят для Ростова
Сегодня, 07:19
Цены на такси взлетели в три раза в Ростове из-за утреннего снегопада и гололеда
Сегодня, 07:15
Экс-милиционером оказался один сбежавший в Ростовскую область боец батальона «Сомали»
Сегодня, 06:50
В Ростовской области продолжается рост заболеваемости коронавирусом в 2023 году
Сегодня, 06:42