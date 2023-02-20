Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Ранее очевидцы сообщили о посетителе магазина, который устроил драку с охранниками и начал по ним стрелять из травматического пистолета. После этого стрелок ушел в неизвестном направлении.
«Посетитель набрал в корзину несколько бутылок водки и направился к выходу. Мы его остановили и потребовали расплатиться, но он стал оскорблять, в итоге началась драка. После этого прозвучало несколько выстрелов», — сообщил изданию 1Rnd пострадавший охранник.
Он добавил, что пуля ему попала в руку, из-за чего пришлось зашивать рану. Издание пишет, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.