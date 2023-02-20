Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
В понедельник, 20 февраля, в 16.05 мск поступило сообщение о пожаре в Новочеркасске на улице Пушкинской, 45. Сообщалось, огонь охватил жилой флигель площадью 12 квадратных метров.
По прибытию на место пожара в строении обнаружили тела четырех людей, которые вели асоциальный образ жизни. На тот момент площадь пожара составляла четыре квадратных метра, а огонь перекинулся на предметы быта.
В 16.24 мск открытое горение было ликвидировано силами 25 пожарных и девяти единиц спецтехники, предварительной причиной пожара экстренные службы назвали перекал печи.
Сейчас на месте произошедшего ведутся следственные мероприятия, чтобы установить причины и обстоятельства гибели людей.
Ранее в Ростове из-за пожара эвакуировали 40 человек.