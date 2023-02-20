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В Новочеркасске четыре человека сгорели заживо 20 февраля

20 февраля 2023, 14:47
Фото: 1MI
В Новочеркасске четверо человек, ведущих асоциальный образ жизни, погибли в пожаре, об этом сообщили в УМЧС по Ростовской области.
Сюжет
Пожар

В понедельник, 20 февраля, в 16.05 мск поступило сообщение о пожаре в Новочеркасске на улице Пушкинской, 45. Сообщалось, огонь охватил жилой флигель площадью 12 квадратных метров.

По прибытию на место пожара в строении обнаружили тела четырех людей, которые вели асоциальный образ жизни. На тот момент площадь пожара составляла четыре квадратных метра, а огонь перекинулся на предметы быта.

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В 16.24 мск открытое горение было ликвидировано силами 25 пожарных и девяти единиц спецтехники, предварительной причиной пожара экстренные службы назвали перекал печи.

Сейчас на месте произошедшего ведутся следственные мероприятия, чтобы установить причины и обстоятельства гибели людей.

Ранее в Ростове из-за пожара эвакуировали 40 человек.

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