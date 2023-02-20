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Posted Сегодня, 07:17

Published Сегодня, 07:17

Modified Сегодня, 07:23

Updated Сегодня, 07:23

В РФ могут ввести административную ответственность за недопуск в дом газовщиков

Сегодня, 07:17
В Госдуме предложили ввести административную ответственность за отказ от проверки плит и колонок представителями газовых служб.

Как передают “Известия”, глава комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов рассказал, что к разработке таких поправок приступят после принятия закона о назначении только одной проверяющей организации за каждым домом.

Минстрой РФ поддерживает эту идею, однако ряд депутатов выразили сомнения, что мера исключает человеческий фактор. Они напомнили, что парламентарии еще не до конца рассмотрели инициативы о проведении профилактики взрывов бытового газа. Специалисты призывают найти комплексное решение.

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