В РФ могут ввести административную ответственность за недопуск в дом газовщиков

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
Как передают “Известия”, глава комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов рассказал, что к разработке таких поправок приступят после принятия закона о назначении только одной проверяющей организации за каждым домом.
Минстрой РФ поддерживает эту идею, однако ряд депутатов выразили сомнения, что мера исключает человеческий фактор. Они напомнили, что парламентарии еще не до конца рассмотрели инициативы о проведении профилактики взрывов бытового газа. Специалисты призывают найти комплексное решение.