Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Снег с дождем обещают с понедельника по среду, средняя температура составит плюс два градуса. Порывы ветра достигнут 8 метров в секунду.
Осадки прекратятся в четверг, 23 февраля. Будет облачно, а температура упадет до минус трех градусов.
Ночью может похолодать до минус 10 градусов. В пятницу осадков и потепления ждать не стоит.
Зато на выходных столбики термометров покажут плюс девять градусов. Порывы ветра составят четыре метра в секунду.
Напомним, что цены на такси взлетели в три раза в Ростове из-за утреннего снегопада и гололеда.