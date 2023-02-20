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Posted Сегодня, 08:30

Published Сегодня, 08:30

Modified Сегодня, 08:32

Updated Сегодня, 08:32

В Ростове-на-Дону на короткой рабочей неделе снегопады сохранятся до 22 февраля

20 февраля 2023, 08:30
Фото: donland.ru
В Ростове-на-Дону на короткой рабочей неделе снегопады сохранятся до 22 февраля
В Ростове-на-Дону на этой неделе в течение нескольких дней будет идти снег, сообщили в Гидрометцентре.
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Погода

Снег с дождем обещают с понедельника по среду, средняя температура составит плюс два градуса. Порывы ветра достигнут 8 метров в секунду.

Осадки прекратятся в четверг, 23 февраля. Будет облачно, а температура упадет до минус трех градусов.

Ночью может похолодать до минус 10 градусов. В пятницу осадков и потепления ждать не стоит.

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Зато на выходных столбики термометров покажут плюс девять градусов. Порывы ветра составят четыре метра в секунду.

Напомним, что цены на такси взлетели в три раза в Ростове из-за утреннего снегопада и гололеда.

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