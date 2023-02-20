В Ростове на Пушкинской застроят пустырь рядом с доходным домом Мнацакановой

Длительное время на этом участке находился пустырь, огороженный металлическим забором, однако сейчас, согласно сервису «Яндекс. Карты», на участке находится платная парковка. Участок земли находится в самом сердце города и со всех сторон окружен памятниками культурного наследия города — доходным домом Мнацакановой, домом Анны и Ефима Воротниковых, где находится знаменитый подъезд художников, а буквально в двух шагах находится Профессорский дом, администрация Ленинского района и через дорогу — уничтоженный кинотеатр «Россия».