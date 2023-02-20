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В Ростове на Пушкинской застроят пустырь рядом с доходным домом Мнацакановой

20 февраля 2023, 13:30
Фото: Яндекс.Карты
В Ростове на Пушкинской застроят пустырь рядом с доходным домом Мнацакановой
В Ростове на месте платной парковки рядом с доходным домом Мнацакановой построят многоэтажку с подземным паркингом, сведения об этом появились на портале ГИС ЕГРЗ.

В понедельник, 20 февраля, в реестре появилось положительное заключение на проект строительства многоэтажного жилого дома с подземной автостоянкой на улице Пушкинской, 67/25 и 69. Этот участок находится на перекрестке Соборного переулка и улицы Пушкинской.

Длительное время на этом участке находился пустырь, огороженный металлическим забором, однако сейчас, согласно сервису «Яндекс. Карты», на участке находится платная парковка. Участок земли находится в самом сердце города и со всех сторон окружен памятниками культурного наследия города — доходным домом Мнацакановой, домом Анны и Ефима Воротниковых, где находится знаменитый подъезд художников, а буквально в двух шагах находится Профессорский дом, администрация Ленинского района и через дорогу — уничтоженный кинотеатр «Россия».

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Сообщается, что экспертной организацией выступает ООО «Артифекс», а застройщиком — ООО «ЮжСтройКомфорт». Компания достаточно новая, а потому о ней практически ничего неизвестно кроме того, что ее гендиректором и руководителем является совладелец недействующего ООО «Агрипорт», ООО «Флэш» и ООО «Аве Групп» Владислав Болтенко. Практически все эти компании являются убыточными, по данным сервиса Basis.

Сроки проведения работ и максимальная высотность дома пока неизвестны.

Ранее в Ростове опровергли снос дома купца Чернова на Буденновском проспекте.

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