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Posted Сегодня, 04:52

Published Сегодня, 04:52

Modified Сегодня, 05:12

Updated Сегодня, 05:12

В Ростове назвали подробности стрельбы из оружия в ТРЦ «Орбита»

20 февраля 2023, 04:52
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону неизвестный зашел в ТРЦ «Орбита» и открыл огонь из травматического оружия, сообщили очевидцы в соцсетях.

Они рассказали, что происшествие случилось на Королева, когда в ТЦ зашел мужчина и спровоцировал драку. По словам ростовчан, посетитель выстрелил из травматического пистолета в двух сотрудников охраны. 

Что стало причиной конфликта, остается загадкой. Официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется. 

В Ростове суд арестовал подозреваемого в стрельбе возле ТЦ «Димбо»
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«Ого, вот так зайдешь в магазин вечерком, а там стреляют», — написали пользователи в комментариях. Многие раскритиковали мужчину за использование оружия.

В региональном УМВД рассказали РИА «Новости», что сейчас проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства.

Ранее в Ростове суд арестовал подозреваемого в стрельбе возле ТЦ «Димбо».

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Происшествия#Происшествие
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