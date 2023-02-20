Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
Они рассказали, что происшествие случилось на Королева, когда в ТЦ зашел мужчина и спровоцировал драку. По словам ростовчан, посетитель выстрелил из травматического пистолета в двух сотрудников охраны.
Что стало причиной конфликта, остается загадкой. Официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется.
«Ого, вот так зайдешь в магазин вечерком, а там стреляют», — написали пользователи в комментариях. Многие раскритиковали мужчину за использование оружия.
В региональном УМВД рассказали РИА «Новости», что сейчас проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства.
Ранее в Ростове суд арестовал подозреваемого в стрельбе возле ТЦ «Димбо».