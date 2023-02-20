Posted Сегодня, 16:45
Published Сегодня, 16:45
Modified Сегодня, 16:47
Updated Сегодня, 16:47
В понедельник, 20 февраля, Telegram-канал Don_Mash поделился видео ограбления зоомагазина на улице Добровольского. Камеры сняли, как в зоомагазин в полночь вломился молодой человек в черной куртке с капюшоном.
Мужчина отчаянно старался вскрыть кассу, замок на которой оказался слишком сложным для взлома, после чего пытался открыть сейф, начал искать тайники с запасом денег или другие предметы и товары, которые можно было бы унести с собой. Однако ничего достаточно ценного в магазине не было, а потому воришка начал загребать резиновые игрушки для собак — мячики.
Охранник пытался задержать его уже на выходе, однако потерпел неудачу и упал, а сам грабитель сбежал.
Официальной информации об ограблении зоомагазина пока не поступило, данные уточняются.
Ранее стало известно, что смогли украсть грабители с игрушечным пистолетом.