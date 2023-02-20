Мужчина отчаянно старался вскрыть кассу, замок на которой оказался слишком сложным для взлома, после чего пытался открыть сейф, начал искать тайники с запасом денег или другие предметы и товары, которые можно было бы унести с собой. Однако ничего достаточно ценного в магазине не было, а потому воришка начал загребать резиновые игрушки для собак — мячики.