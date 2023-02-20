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Posted Сегодня, 16:45

Published Сегодня, 16:45

Modified Сегодня, 16:47

Updated Сегодня, 16:47

В Ростове неудачливый грабитель зоомагазина стащил мячики для собак

20 февраля 2023, 16:45
Фото: pxhere.com
В Ростове неудачливый грабитель зоомагазина не смог вскрыть кассу и едва убежал от охранника с мячиками для собак, об это сообщили местные СМИ.

В понедельник, 20 февраля, Telegram-канал Don_Mash поделился видео ограбления зоомагазина на улице Добровольского. Камеры сняли, как в зоомагазин в полночь вломился молодой человек в черной куртке с капюшоном.

Мужчина отчаянно старался вскрыть кассу, замок на которой оказался слишком сложным для взлома, после чего пытался открыть сейф, начал искать тайники с запасом денег или другие предметы и товары, которые можно было бы унести с собой. Однако ничего достаточно ценного в магазине не было, а потому воришка начал загребать резиновые игрушки для собак — мячики.

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Охранник пытался задержать его уже на выходе, однако потерпел неудачу и упал, а сам грабитель сбежал.

Официальной информации об ограблении зоомагазина пока не поступило, данные уточняются.

Ранее стало известно, что смогли украсть грабители с игрушечным пистолетом.

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