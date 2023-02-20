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Published Сегодня, 14:10

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Updated Сегодня, 14:12

В Ростове построят семь новых дорог с государственно-частным партнерством

20 февраля 2023, 14:10
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове построят семь новых дорог с государственно-частным партнерством
На ЗЖМ Ростова появятся семь новых дорог, которые построят с помощью государственно-частного партнерства, об этом рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

Глава администрация Ростова Алексей Логвиненко напомнил, что сотрудничество между государством и инвесторами уже положительно зарекомендовало себя в сфере дорожного строительства, а потому власти Ростова планируют продолжить реализацию аналогичных объектов транспортной инфраструктуры.

Так в 2021 году город заключил соглашения на проектирование и строительство дорог по улице Жданова в границах Еременко и Солженицына, а также на улице Вересаева к строящемуся спортивно-оздоровительному центру на проспекте 40-летия Победы.

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В настоящее время разработка проектов уже закончена, а ДАиГ Ростова предоставили документацию по планировке территории. Заключения Госэкспертизы планируют получить с апреля по июнь 2023 года.

Вместе с этим сити-менеджер сообщил, что в рамках государственно- частного партнерства уже почти закончили разработку проектов дорог на улицах Ткачева, Еляна, Назарько, Курсантов, 9-го Мая и улицы Сталинградской.

«Еще по одному участку дороги на улице Жданова проектная документация уже получила положительное заключение экспертизы», — рассказал сити-менеджер Логвиненко, добавив, что для остальных участков положительные заключения планируют получить с апреля по сентябрь 2023 года.

Ранее стало известно, что в Ростове появятся голосовые светофоры.

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