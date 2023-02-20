В Ростове построят семь новых дорог с государственно-частным партнерством

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
Глава администрация Ростова Алексей Логвиненко напомнил, что сотрудничество между государством и инвесторами уже положительно зарекомендовало себя в сфере дорожного строительства, а потому власти Ростова планируют продолжить реализацию аналогичных объектов транспортной инфраструктуры.
Так в 2021 году город заключил соглашения на проектирование и строительство дорог по улице Жданова в границах Еременко и Солженицына, а также на улице Вересаева к строящемуся спортивно-оздоровительному центру на проспекте 40-летия Победы.
В настоящее время разработка проектов уже закончена, а ДАиГ Ростова предоставили документацию по планировке территории. Заключения Госэкспертизы планируют получить с апреля по июнь 2023 года.
Вместе с этим сити-менеджер сообщил, что в рамках государственно- частного партнерства уже почти закончили разработку проектов дорог на улицах Ткачева, Еляна, Назарько, Курсантов, 9-го Мая и улицы Сталинградской.
«Еще по одному участку дороги на улице Жданова проектная документация уже получила положительное заключение экспертизы», — рассказал сити-менеджер Логвиненко, добавив, что для остальных участков положительные заключения планируют получить с апреля по сентябрь 2023 года.
Ранее стало известно, что в Ростове появятся голосовые светофоры.