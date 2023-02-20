Так глава Минкультуры Ростовской области Анна Дмитриева объявила, что ведомство поможет творческим коллективам укрепить их материально-техническую базу и будет стимулировать разработку новых программ. Кроме того, в Ростове-на-Дону запланировано построить современный концертный зал, который сможет стать значимой площадкой для проектов академической музыки.