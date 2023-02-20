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Posted Сегодня, 15:18

Published Сегодня, 15:18

Modified Сегодня, 15:20

Updated Сегодня, 15:20

В Ростове собираются построить современный концертный зал до 2030 года

20 февраля 2023, 15:18
Фото: pxhere.com
Министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева объявила, что в Ростове запланировано построить еще один современный концертный зал.

Портал Dоnnеws сообщил, что в Ростовской области утвердили программу развития академической музыки в ближайшие семь лет.

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Так глава Минкультуры Ростовской области Анна Дмитриева объявила, что ведомство поможет творческим коллективам укрепить их материально-техническую базу и будет стимулировать разработку новых программ. Кроме того, в Ростове-на-Дону запланировано построить современный концертный зал, который сможет стать значимой площадкой для проектов академической музыки.

Напомним, ранее власти региона сообщили о планах вложить в благоустройство территорий рядом с музыкальным театром Ростова более 580 миллионов рублей, также запланировано построить три фонтана.

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#Городская среда#Культура#Строительство#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Надежда Пустяк
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