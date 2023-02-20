Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Руководитель поискового объединения «Миус-фронт» Андрей Кудряков заявил, что в парке Авиаторов на проспекте Шолохова не будут пилить деревья. Ранее это планировалось сделать, чтобы выкопать захоронения расстрелянных в годы ВОВ местных жителей.
Кудряков пояснил, что деревья в парке высажены давно, сейчас это взрослые и красивые насаждения. Поэтому уничтожать их было бы кощунственно. Однако Кудряков отметил, что место расстрела мирных жителей в парке Авиаторов необходимо закрепить в сознании горожан. «Сейчас мы проводим там работы, связанные с мемориализацией этого места», — приводит слова поисковика «АиФ».
Ранее сообщалось, что в центре Ростова установят мемориальную плиту в память о погибших в ВОВ горожанах.