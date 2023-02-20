Кудряков пояснил, что деревья в парке высажены давно, сейчас это взрослые и красивые насаждения. Поэтому уничтожать их было бы кощунственно. Однако Кудряков отметил, что место расстрела мирных жителей в парке Авиаторов необходимо закрепить в сознании горожан. «Сейчас мы проводим там работы, связанные с мемориализацией этого места», — приводит слова поисковика «АиФ».