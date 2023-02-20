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Updated Сегодня, 10:14

В ростовском парке Авиаторов решили не рубить деревья ради захоронений времен ВОВ

20 февраля 2023, 10:12
Фото: vk.com/mius_front
В ростовском парке Авиаторов решили не рубить деревья ради захоронений времен ВОВ
В парке Авиаторов решили не уничтожать деревья, чтобы выкопать захоронения времен ВОВ, сообщил руководитель поискового объединения «Миус-фронт» Андрей Кудряков.

Руководитель поискового объединения «Миус-фронт» Андрей Кудряков заявил, что в парке Авиаторов на проспекте Шолохова не будут пилить деревья. Ранее это планировалось сделать, чтобы выкопать захоронения расстрелянных в годы ВОВ местных жителей.

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Фото: vk.com/mius_front

Кудряков пояснил, что деревья в парке высажены давно, сейчас это взрослые и красивые насаждения. Поэтому уничтожать их было бы кощунственно. Однако Кудряков отметил, что место расстрела мирных жителей в парке Авиаторов необходимо закрепить в сознании горожан. «Сейчас мы проводим там работы, связанные с мемориализацией этого места», — приводит слова поисковика «АиФ».

Ранее сообщалось, что в центре Ростова установят мемориальную плиту в память о погибших в ВОВ горожанах.

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#Городская среда#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Город#Новости#Алина Заярная
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