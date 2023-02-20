Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
Modified Сегодня, 15:43
Updated Сегодня, 15:43
Ростовский гидрометцентр сообщил, что со вторника, 21 февраля, по среду, 22 февраля, на Дону ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, в частности мокрый снег с дождем. Также в отдельных районах на ветви деревьев и линии электропередач будет налипать мокрый снег, что повысит риск их обрыва. На дорогах Ростовской области возникнет гололед.
Также в МЧС предупредили, что в течение 21 февраля в регионе ожидается ураганный ветер скоростью до 21 метра в секунду, при том его порывы будут еще сильнее — их скорость возрастет до 28 метров в секунду.
«21 февраля на устьевом участке реке Дон и в Таганрогском заливе ожидается ветровой нагон воды», — добавили в МЧС.
Ранее больше тысячи спасателей дежурили на дорогах Ростовской области в период снегопада.