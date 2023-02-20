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Posted Сегодня, 15:41

Published Сегодня, 15:41

Modified Сегодня, 15:43

Updated Сегодня, 15:43

В Ростовской области ожидается небывалый ветер и нагон воды 21 и 22 февраля

20 февраля 2023, 15:41
Фото: pxhere.com
В Ростовской области в ближайшие двое суток ожидается усиление ветра до 28 метров в секунду, снег, дождь и ветровой нагон воды в устье Дона, об этом сообщили в пресс-службе УМЧС региона.
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Погода

Ростовский гидрометцентр сообщил, что со вторника, 21 февраля, по среду, 22 февраля, на Дону ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, в частности мокрый снег с дождем. Также в отдельных районах на ветви деревьев и линии электропередач будет налипать мокрый снег, что повысит риск их обрыва. На дорогах Ростовской области возникнет гололед.

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Также в МЧС предупредили, что в течение 21 февраля в регионе ожидается ураганный ветер скоростью до 21 метра в секунду, при том его порывы будут еще сильнее — их скорость возрастет до 28 метров в секунду.

«21 февраля на устьевом участке реке Дон и в Таганрогском заливе ожидается ветровой нагон воды», — добавили в МЧС.

Ранее больше тысячи спасателей дежурили на дорогах Ростовской области в период снегопада.

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