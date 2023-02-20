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Published Сегодня, 13:32

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Updated Сегодня, 13:34

В Ростовской области поделились программой мероприятий ко Дню защитника Отечества

20 февраля 2023, 13:32
Фото: donland.ru
В Ростовской области поделились программой мероприятий ко Дню защитника Отечества
Власти Ростовской области рассказали, какие мероприятия подготовили учреждения культуры к празднованию Дня защитника Отечества, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.

Власти сообщили, что в учреждениях культуры Ростовской области подготовили праздничную программу мероприятий ко Дню защитника Отечества 23 февраля.

Так первым из серии концертом и выступлений станет концерт в Областном доме народного творчества, который пройдет 20 февраля в 19.00 мск. Военный оркестр штаба войск Нацгвардии РФ и творческие коллективы Ростовской области выступят перед силовиками, сотрудниками военкоматов, полицейскими и советом ветеранов. Здесь же будет организована фотовыставка «Российской газеты», посвященная военной операции, и флешмоб «За Россию, за мою!».

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Фото: donland.ru

На следующий день во вторник, 21 февраля, в Ростовском музыкальном театре состоится благотворительный концерт, 22 февраля в Зеленом театре парка Революции проведут митинг-концерт «Слава защитникам Отечества!».

Также в ходе празднований 23 февраля проведут выступления казачьих ансамблей, концерт эстрадно-джазового оркестра имени Кима Назаретова с программой «Служу России».

Вместе с этим дончане смогут посетить выставки, экскурсии и мастер-классы, полный список которых можно уточнить по ссылке.

Ранее жители и гости Ростова стали свидетелями битвы за освобождение города.

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