Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
Власти сообщили, что в учреждениях культуры Ростовской области подготовили праздничную программу мероприятий ко Дню защитника Отечества 23 февраля.
Так первым из серии концертом и выступлений станет концерт в Областном доме народного творчества, который пройдет 20 февраля в 19.00 мск. Военный оркестр штаба войск Нацгвардии РФ и творческие коллективы Ростовской области выступят перед силовиками, сотрудниками военкоматов, полицейскими и советом ветеранов. Здесь же будет организована фотовыставка «Российской газеты», посвященная военной операции, и флешмоб «За Россию, за мою!».
На следующий день во вторник, 21 февраля, в Ростовском музыкальном театре состоится благотворительный концерт, 22 февраля в Зеленом театре парка Революции проведут митинг-концерт «Слава защитникам Отечества!».
Также в ходе празднований 23 февраля проведут выступления казачьих ансамблей, концерт эстрадно-джазового оркестра имени Кима Назаретова с программой «Служу России».
Вместе с этим дончане смогут посетить выставки, экскурсии и мастер-классы, полный список которых можно уточнить по ссылке.
Ранее жители и гости Ростова стали свидетелями битвы за освобождение города.