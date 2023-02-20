Так первым из серии концертом и выступлений станет концерт в Областном доме народного творчества, который пройдет 20 февраля в 19.00 мск. Военный оркестр штаба войск Нацгвардии РФ и творческие коллективы Ростовской области выступят перед силовиками, сотрудниками военкоматов, полицейскими и советом ветеранов. Здесь же будет организована фотовыставка «Российской газеты», посвященная военной операции, и флешмоб «За Россию, за мою!».