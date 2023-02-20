Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
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В середине февраля число выявляемых пациентов было намного меньше, чем сейчас. Так, 13 числа зарегистрировали 41 заболевшего, на следующий день - 67.
Вспышка заболеваемости началась с 15 февраля, когда подтвердили 214 случаев. Еще 280 местных жителей заразились 16 февраля, 312 - 17 числа, 305 - 18 февраля.
В воскресенье, 19 числа, заразились 200 человек. За все время в Ростовской области прививки против коронавируса сделали 2,9 миллиона граждан.
Ранее стало известно, почему в Ростове за год сильно снизилась смертность.