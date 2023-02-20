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Posted Сегодня, 06:42

Published Сегодня, 06:42

Modified Сегодня, 06:43

Updated Сегодня, 06:43

В Ростовской области продолжается рост заболеваемости коронавирусом в 2023 году

20 февраля 2023, 06:42
Фото: 1MI
В Ростовской области в последние дни продолжает расти заболеваемость коронавирусом, следует из официальной статистики.

В середине февраля число выявляемых пациентов было намного меньше, чем сейчас. Так, 13 числа зарегистрировали 41 заболевшего, на следующий день - 67. 

Вспышка заболеваемости началась с 15 февраля, когда подтвердили 214 случаев. Еще 280 местных жителей заразились 16 февраля, 312 - 17 числа, 305 - 18 февраля. 

Вспышку заболеваемости коронавирусом зафиксировали в Ростовской области с 17 февраля
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В воскресенье, 19 числа, заразились 200 человек. За все время в Ростовской области прививки против коронавируса сделали 2,9 миллиона граждан. 

Ранее стало известно, почему в Ростове за год сильно снизилась смертность. 

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