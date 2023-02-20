Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
Проводить зиму можно будет с 12 до 16 часов 26 февраля. Для горожан и гостей города подготовят интерактивные площадки, инсталляции, выставки-ярмарки.
Кроме того, можно будет поучаствовать в народных забавах и конкурсах. Предусмотрят и анимационные программы.
Вместе с этим участники праздника смогут попробовать блины, а в завершении они увидят обряд сожжения чучела Масленицы и файер-шоу. Власти региона сообщили, что задействуют казаков и волонтеров для организации праздника.
Сама масленичная неделя должна начаться 20 февраля.
Напомним, что синоптики прогнозируют снег, дожди и потепление до +9 градусов на Масленицу в Ростове.