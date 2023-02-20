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Published Сегодня, 08:10

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Updated Сегодня, 08:12

В Ростовской области в 2023 году столицей Масленицы впервые окажется Азов

20 февраля 2023, 08:10
Фото: donland.ru
В Ростовской области в 2023 году столицей Масленицы впервые окажется Азов
В Азове на Петровской площади впервые проведут областной праздник «Масленица», сообщили в правительстве региона.

Проводить зиму можно будет с 12 до 16 часов 26 февраля. Для горожан и гостей города подготовят интерактивные площадки, инсталляции, выставки-ярмарки.

Кроме того, можно будет поучаствовать в народных забавах и конкурсах. Предусмотрят и анимационные программы.

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Вместе с этим участники праздника смогут попробовать блины, а в завершении они увидят обряд сожжения чучела Масленицы и файер-шоу. Власти региона сообщили, что задействуют казаков и волонтеров для организации праздника.

Сама масленичная неделя должна начаться 20 февраля.

Напомним, что синоптики прогнозируют снег, дожди и потепление до +9 градусов на Масленицу в Ростове.

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