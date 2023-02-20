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Published Сегодня, 16:02

Modified Сегодня, 16:04

Updated Сегодня, 16:04

В Ростовской области задержали двух мужчин, зарубивших собутыльника топором

20 февраля 2023, 16:02
Фото: pxhere.com
В Ростовской области в ходе пьяного конфликта двое молодых мужчин зарубили знакомого топором и сбросили останки в колодец, об этом сообщили в СУ СК РФ региона.

Шолоховский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ региона возбудил уголовное дело в отношении двух мужчин 23 и 29 лет, которых подозревают в убийстве.

По версии следователей, в среду, 15 февраля, фигуранты дела находились в доме знакомого в хуторе Верхнечирском в Боковском районе. Они проводили время за распитием спиртных напитков, когда вспыхнул конфликт. Тогда молодые мужчины напали на 62-летнего мужчину и зарубили его топором, нанеся не менее 20 ударов по конечностям, а также удары обухом по голове и туловищу жертвы.

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Пожилой мужчина скончался, после чего собутыльники решили избавиться от его тела и сбросили его в колодец на участке дома.

Сейчас подозреваемых задержали, следствие пытается добиться помещения фигурантов под стражу. В будущем предстоит выяснить все причины и обстоятельства произошедшей трагедии.

Ранее в Ростовской области бывший участник преступной группировки зарубил арендодателя топором.

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