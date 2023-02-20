По версии следователей, в среду, 15 февраля, фигуранты дела находились в доме знакомого в хуторе Верхнечирском в Боковском районе. Они проводили время за распитием спиртных напитков, когда вспыхнул конфликт. Тогда молодые мужчины напали на 62-летнего мужчину и зарубили его топором, нанеся не менее 20 ударов по конечностям, а также удары обухом по голове и туловищу жертвы.