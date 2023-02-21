Александр Ищенко назвал ключевой тезис в послании президента России

«Все организационные вопросы по работе этого фонда в Ростовской области будут решаться немедленно. Но это не значит, что мы остановимся в предоставлении тех мер поддержки, которые сейчас оказываются. Наоборот, помощь сражающимся ребятам, их родным и близким должна быть обширной, разнообразной, всеобъемлющей», - сказал Александр Ищенко.