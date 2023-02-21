Александр Ищенко назвал ключевой тезис в послании президента России

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:06
Updated Сегодня, 15:06
Спикер донского парламента назвал самый, на его взгляд, важный тезис в речи главы государства.
По мнению Александра Ищенко, послание президента России Федеральному собранию – это фактически программа защиты и развития России во времена рубежных необратимых перемен. Сегодня крайне важно последовательно, шаг за шагом решать задачи, стоящие перед Родиной, сила которой в единстве и сплоченности людей.
Александр Ищенко назвал послание главы государства воодушевляющим, наполняющим энергией и расставляющим приоритеты в дальнейшей работе. В частности, особое внимание в ближайшей перспективе будет уделено созданию специального фонда по финансированию и предоставлению всесторонней поддержки семьям участников СВО.
«Все организационные вопросы по работе этого фонда в Ростовской области будут решаться немедленно. Но это не значит, что мы остановимся в предоставлении тех мер поддержки, которые сейчас оказываются. Наоборот, помощь сражающимся ребятам, их родным и близким должна быть обширной, разнообразной, всеобъемлющей», - сказал Александр Ищенко.
По его словам, ключевой тезис президента России о том, что решение стратегических оборонных задач никак не должно затормозить развитие страны в социальной сфере, не должно сказаться на развитии инфраструктуры и качестве жизни. Одним из значимых решений Александр Ищенко назвал дополнительное повышение МРОТ, что автоматически повлечёт за собой увеличение размеров социальных выплат и пособий для граждан.
Кроме того, новые реалии открывают новые перспективы для экономики и бизнес-проектов. И здесь главный постулат – соотношение интересов экономического развития, бизнес-планов предпринимателей с интересами России.
«Важнейший элемент государственного суверенитета – это свобода предпринимательства. Рыночные отношения незыблемы. Но ориентированы они должны быть на развитие внутри страны. Государство, в свою очередь, будет предоставлять новые возможности кредитной и налоговой поддержки для активности бизнеса», - подчеркнул председатель Законодательного собрания Ростовской области.
Большое внимание глава государства уделил дальнейшему развитию регионов России. Особенно важной для Ростовской области является реализация экологических программ по оздоровлению рек, среди которых упомянута река Дон.