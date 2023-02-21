Александр Ищенко: Послание Президента - программа защиты России во времена перемен

Posted Сегодня, 14:52
Published Сегодня, 14:52
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Updated Сегодня, 14:54
Он участвовал в церемонии оглашения Послания Федеральному Собранию сегодня в Москве.
«Послание Президента – это фактически программа защиты и развития России во времена рубежных необратимых перемен», - подчеркнул Александр Ищенко.
Спикер Заксобрания Дона подробно остановился на задаче из Послания по созданию специального фонда помощи семьям участников СВО. Новая структура необходима для предоставления всесторонней поддержки родным защитников страны. «Все организационные вопросы по работе этого фонда в Ростовской области будут решаться немедленно. Но это не значит, что мы остановимся в предоставлении тех мер поддержки, которые сейчас оказываются. Наоборот, помощь сражающимся ребятам, их родным и близким должна быть обширной, разнообразной, всеобъемлющей», - подчеркнул глава донского парламента.
Вместе с тем, в комментарии прозвучало, что решение стратегических оборонных задач не остановит развитие России в социальной сфере, в инфраструктуре и в качестве жизни. В этом смысле Александр Ищенко назвал значимым решение дополнительно повысить МРОТ, которое автоматически повлечет увеличение размеров социальных выплат и пособий для граждан.
Перемены открывают новые возможности и для экономики, для бизнес-проектов, а ориентированы они должны быть на развитие внутри страны, добавил председатель ЗС РО.
«Для Ростовской области также важно было услышать, что будут продолжены экологические программы по оздоровлению рек, среди которых была названа река Дон», - обратил внимание он.
По словам секретаря донского отделения «Единой России», Послание главы государства воодушевляет, расставляет приоритеты в дальнейшей работе и вселяет уверенность в продолжении развития страны.
«Вместе с новыми территориями Россия стала сильнее. И будет еще сильнее благодаря сплоченности и единству абсолютного большинства россиян!», - заключил Александр Ищенко.