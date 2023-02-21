Александр Ищенко: Послание Президента - программа защиты России во времена перемен

Спикер Заксобрания Дона подробно остановился на задаче из Послания по созданию специального фонда помощи семьям участников СВО. Новая структура необходима для предоставления всесторонней поддержки родным защитников страны. «Все организационные вопросы по работе этого фонда в Ростовской области будут решаться немедленно. Но это не значит, что мы остановимся в предоставлении тех мер поддержки, которые сейчас оказываются. Наоборот, помощь сражающимся ребятам, их родным и близким должна быть обширной, разнообразной, всеобъемлющей», - подчеркнул глава донского парламента.