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Более 2 млрд рублей потратят в Ростове-на-Дону на ремонт школ в 2023 году

21 февраля 2023, 06:51
Фото: rostov-gorod.ru
Более 2 млрд рублей потратят в Ростове-на-Дону на ремонт школ в 2023 году
В Ростове-на-Дону в этом году планируется направить два миллиарда рублей, чтобы привести в порядок школы, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко на заседании Думы.

Всего в этом году завершится капремонт шести школ - №10, 44, 45, 49, 70, 104. Уже провели работы в 19 образовательных учреждениях, в том числе привели в порядок спортивные зоны, фасады, санузлы.

После капремонта с 1 сентября открыли школу №84 на улице Киргизской. 

В данный момент в городе продолжается строительство пяти школ. Всего в них появятся 6,4 тысячи мест для учеников. 

В этом году завершится строительство трех школьных комплексов на 3,7 тысячи мест. Также начнется строительство еще одной школы, в которой будут более тысячи мест. 

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