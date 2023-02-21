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Published Сегодня, 06:51
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Всего в этом году завершится капремонт шести школ - №10, 44, 45, 49, 70, 104. Уже провели работы в 19 образовательных учреждениях, в том числе привели в порядок спортивные зоны, фасады, санузлы.
После капремонта с 1 сентября открыли школу №84 на улице Киргизской.
В данный момент в городе продолжается строительство пяти школ. Всего в них появятся 6,4 тысячи мест для учеников.
В этом году завершится строительство трех школьных комплексов на 3,7 тысячи мест. Также начнется строительство еще одной школы, в которой будут более тысячи мест.
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